淡水停水6天「居民拿貓砂小便」 補償機制出爐！市府要出包廠商1對1賠償

淡水區上萬戶停水多日民怨四起，甚至有居民被迫拿貓砂處理小便。（示意圖，photoAC）

新北淡北道路工程因廠商不慎挖破自來水管線，導致淡水區6萬多戶停水6日，當地民怨四起，甚至有居民被迫拿貓砂處理小便。新北市府今（3日）表示，除了台灣自來水公司提供水費減免，市府已協調出包廠商啟動補償機制，民眾可憑修繕費用單據線上申請，或直接到淡水區公所專責窗口辦理，收件時間延長至12月10日。營業損失賠償則會要求廠商負責。

市長侯友宜說明，淡水區居民除了可以申請補償，營業損失賠償部分，市府也將要求廠商1對1個案賠償，必要時由市府代位求償。

淡水區上萬戶停水多日，市府協調廠商啟動補償機制，民眾可憑修繕費用單據線上申請。（新北市府提供）

考量地區持續發展及未來規劃，新北副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前該區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。淡水地區輸水幹管目前僅2條，市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

另外，針對基隆河水源遭汙染影響汐止地區，侯友宜表示，汐止區可接受北水處水源調度，目前供水正常，環保局進行的水質檢測，包括上游瑞芳區均符合標準。市民若有購水、清洗水塔等狀況，請保全相關憑據，交由市府協助後續求償事宜。

