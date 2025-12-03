淡水停水6.2萬戶 新北：追究廠商責任要求賠償

（中央社記者黃旭昇新北3日電）淡北道路施工挖斷自來水幹管，造成6.2萬戶大規模停水；新北市長侯友宜今天表示，一定會追究工程承包商榮民工程公司責任。對於造成商家營業損失，會協調商家與廠商一對一賠償。

市長侯友宜今天主持市政會議，並聽取工務局、水利局、民政局等單位，對於淡水區大規模停水的因應作為。

淡北道路工程11月27日挖掘主線高架橋基樁時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自11月28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

因影響範圍與戶數眾多，造成民生不便，引起怨聲載道，在網路社群紛紛抱怨淡水區公所、市府緊急處置遲緩。

工務局表示，今天會加派水車將所有社區大樓地下室儲水設備注入水，讓社區有水可用。局長馮兆麟表示，會與廠商協商賠償民眾購買水、修繕馬達的花費，也會由淡水區公所受理申請。

民政局長林耀長解釋，淡水高地的蓄水需求量大，也感謝消防局協助注水；他說，淡水區長陳怡君今天有到場指揮善後。

市長侯友宜說，挖斷管線後市府立即到場緊急搶救，也要求台灣自來水公司到現場，因管線在地下9公尺，顧及安全，修復工程與後端送水時間會比較久。尤其管線末端居然兩、三天才能夠把水注滿，顯示淡海新市鎮的配水池不敷所需。

他強調，不管是否施工挖掘責任，或台水公司管線圖資問題，都會追究廠商的責任。民眾的損失可以在線上或到區公所申請賠償。至於商家的營業損失，難免個案狀況不一樣，會要求榮民工程公司一對一協調，若無法盡責達成賠償，市政府會代為求償。

工務局回應中央社記者詢問表示，不管是市民的買水、修理馬達損失，或商家的營業損失，都集中統一窗口受理，工務局新建工程處會彙整後，與榮民工程公司協商。

至於中國國民黨籍新北市議員陳偉杰將提案「停水災害補助自治條例」，侯友宜說，目前現階段最主要是快速啟動賠償。（編輯：李錫璋）1141203