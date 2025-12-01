淡水停水72小時 扣減4天水費

新北市政府淡北道路工程包商11月27日施作基樁鑽掘時，不慎鑽破深埋地下8公尺的自來水管，以致淡水地區6萬6443戶停水約72小時。取水站1日一早仍大排長龍，民怨炸裂。地方民代促市府檢討，市長侯友宜1日致歉強調，除了檢討、究責外，賠償機制協調當中，廠商一定要負起責任。台水指出，預計2日凌晨2時全面恢復供水。

淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，施工包商鑽破自來水管線，影響淡水區16個里、共計6萬6443戶，停水約72小時。市府團隊與台灣自來水公司日夜全力搶修，11月30日下午5時恢復供水，但台水為確保管線安全緩慢加壓，部分末端及高地勢區域用戶尚未復水，台水持續輸送水。

淡水區水碓里、崁頂里等地民眾昨一早仍無水可用，取水站大排長龍，一名老翁還拿著數十瓶寶特瓶裝水，相當辛苦。國民黨議員陳偉杰、陳家琪及民進黨議員鄭宇恩、無黨籍議員蔡錦賢齊聲促市府檢討停水後的應變措施。

侯友宜說，挖破水管造成淡水居民不便，他深表歉意，這幾天一直緊盯進度，約有80％以上已復水，已特別設立窗口；除了相關檢討、責任追究，賠償機制在協調中，廠商一定要負起責任。不過怒氣沖天的民眾不埋單，直嗆「8成復水？哪來勇氣說出口！」

工務局長馮兆麟說，台水會按照實際停水日數比例折減水費，亦協調包商啟動保險機制。依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定罰處顧問公司與承包商，釐清原因，依約究責。

新工處長簡必琦說，施工團隊雖已於事前與自來水公司核對圖資並進行透地檢測確認後才施工，但該事件反映地下管線圖資與實際情況存在落差，將重新全面檢討，尤其民生管線需反覆檢核確認管線位置後才施工，降低誤挖風險。台水指出，即便有些地區已陸續復水，一律依最長停水天數4天計算，主動減免基本費與用水費，用戶無需申請。