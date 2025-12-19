淡水光雕今點燈 跨年煙火「1314」

今年冬季最受矚目的「淡水金色水岸聖誕光雕」將於12月20日溫馨點燈，活動持續37天至民國115年1月25日止，每日晚間6時至10時在淡水金色水岸璀璨展演。今年以「溫馨、浪漫、童趣」為主題，打造6大光雕互動場景，結合河岸景觀與燈光藝術，營造兼具夢幻意象與故事性的耶誕夜景。

走進淡水捷運站後方的金色水岸，首先映入眼簾的是最具甜蜜氣息的主題燈區「光聚甜心時光」，以高達8公尺的耶誕樹為主角，搭配環繞周邊的薑餅人守衛隊光雕與繽紛暖色燈光，營造洋溢幸福感的節慶氛圍，成為情侶、親子與好友拍照打卡的熱門亮點。

現場規畫象徵祝福的「晶緞心願盒」、趣味互動的「雪人抱抱」、充滿童話質感的「拐杖屋物語」，以及今年全新推出的「星耀漫步時光」與宛如光隧道般的「星光聖誕道」，適合親子家庭、情侶及好友同遊，在漫天光影中感受濃厚耶誕氣息。

新北市高灘處長黃裕斌表示，金色水岸今年節慶氛圍濃厚，除6大耶誕主題光雕，並將迎接2026年到來，特別於12月31日20時26分在淡水河畔施放長達13分14秒的跨河煙火秀，超過3萬發煙火及12款限定特殊造型煙火將在夜空綻放，一同迎接嶄新年度。

淡水居民周先生表示，每年最期待的就是耶誕節的到來，市區燈飾亮眼，金色水岸沿線以多款光雕展現節慶魅力，讓淡水古鎮更添溫馨與歡樂。

高灘處補充，今年金色水岸廣場將有1位「神祕可愛角色」驚喜亮相，融入耶誕光雕增添趣味敬請期待。金色水岸交通便捷，周邊多線公車可直達，可串聯鄰近商圈與美食景點，民眾可多加利用大眾運輸。