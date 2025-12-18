淡水八里水陸雙遊程 27日首航

淡水河兩岸的淡水古蹟博物館、十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程。（新北淡水古蹟博物館提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市橫跨淡水河兩岸的淡水古蹟博物館及十三行博物館攜手推出「水陸雙遊程」，預計廿七日起一路推行至明年六月，定今（十九日）上午十時起開放線上報名；此遊程不僅獨家包船，帶領參與遊客搶先近距離欣賞即將完工的國際地標「淡江大橋」，並將深度走訪淡古及十三行博物館，探尋百年歷史古蹟與千年考古文化，結合陸路導覽與水上航程的雙重體驗。

「與橋同行─淡八共鳴」水陸雙遊程，以新的國際地標淡江大橋為主軸，串聯淡水河兩岸陸上的歷史古蹟與考古文化，並獨家包船出航，規劃十一條路線涵蓋淡水半日遊的「洋務之路、戰役之路、發達之路、和風之路」，八里半日遊的「十三漫遊、文化輕旅、甜蜜行旅、生態輕旅」，還有橫跨兩岸的全日遊，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。

淡水河兩岸淡水古蹟博物館、十三行博物館攜手推出「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，以國際地標淡江大橋為主軸，提供遊客多元豐富的旅遊選擇。（新北淡水古蹟博物館提供）

最特別的是，所有路線皆可搭乘包船出航，從河海視角飽覽淡水河景，並以最近距離欣賞世界最大跨徑單塔不對稱斜張橋─淡江大橋。

淡古館長蔡美治表示，淡江大橋不僅是重要的交通建設，更是連結淡水歷史脈絡與當代城市發展的新地標。這次水陸雙遊程以「橋」為主軸，透過陸上古蹟導覽與水上航程的結合，引領遊客從不同視角重新認識淡水，感受河海交會所孕育出的多元文化與時代記憶。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，響應低碳永續政策，十三行化身八里「綠色旅遊」起點，規劃十三漫遊到生態輕旅等半日遊，並安排遊客造訪全台唯一考古咖啡廳「13 CAFE」，品嘗免費提供的香柚冰茶。

「與橋同行─淡八共鳴」水陸雙遊程首發團將於十二月廿七、廿八日登場，共四場次，十九日上午十時起在淡古官方網站、十三行官方網站同步開放線上報名，不分年齡每人收費二九九元，每場次限量廿四人，額滿為止。