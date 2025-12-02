淡水八里聖誕溫暖點燈 品味貢寮客製小旅行

從淡水、八里到貢寮，新北冬季3大亮點活動齊開跑。淡水「走著橋•牽著愛」聖誕點燈登場，八里「聖誕幸福光園」溫暖亮燈，貢寮地域品牌「品味貢寮」推出山海小旅行與伴手禮，以燈海、節慶與旅遊串起北海岸最幸福的冬季旅程。

淡水年度盛事「走著橋•牽著愛」聖誕點燈活動，將於12月6日在淡水老街廣場登場，從下午4時15分一路歡慶到晚間8時。今(2025)年以「雪景映淡江」為主題燈飾，象徵淡江大橋與淡水攜手迎向更美好的未來。並結合「星糖蜜蜜樹」、「聖誕幸福列車」、「潮光廊道」與「霓晶旋舞」等光影設計，自點燈起至明(2026)年2月1日於老街火車頭廣場與馬偕銅像三角公園同步展出。

淡水區長陳怡君表示，淡水是北台灣最早過聖誕節的城市，以愛為核心，結合淡水聯禱會、在地教會及企業團體共襄盛舉。今年活動除暖心燈飾外，更有MOMO家族同樂會陪伴大小朋友，在感恩聖誕月點燃愛與希望。區公所同步提供4大幸福好禮，包括小提燈、小天使甜蜜發糖、聖誕老公公送禮，以及穿紅或綠色上衣可領限量「走著橋」紀念杯，與民眾一同歡度耶誕佳節。

在對岸的八里，「聖誕幸福光園」於今(2)天在八里行政中心浪漫亮燈，活動現場湧入大量家庭、情侶及在地居民，燈光、聖歌與歡笑聲交織成冬季最溫暖的景象。今年燈區設置巨型聖誕帽主燈、聖誕老公公雪橇、麋鹿與小精靈造景，並以八里在地特色打造「八里三珍」(文旦、柑橘、黃金筍)的Q版花燈，成為拍照打卡熱點。

八里區長林銚傑談到，活動結合在地文化與宗教能量，讓每位來訪者在忙碌生活中停下腳步感受幸福。燈區自即日起至明年1月15日，每天17：00~22:00亮燈，還搭配淡江大橋冬季煙火，形成最具特色的海景光廊。

來到貢寮，新北市政府主打全新地域品牌「品味貢寮」，於「阿松商行」舉辦發表會，力推6款客製化小旅行與多款伴手禮，吸引喜愛自然與農遊體驗的民眾。像是「雞母嶺野餐日」、「雞母嶺慢旅日」、「攀樹體驗」、以海女文化為主題的「澳底石花小旅行」、食魚教育導向的「澳底食魚小旅行」及「山藥體驗」等行程，帶領旅人走讀淡蘭古道，深入貢寮山海。

「品味貢寮」同步發布野餐組、山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包、山海手工皂等商品，展現貢寮豐富的自然與永續創生能量。新北市農業局長諶錫輝指出，貢寮地域品牌與「金山漫遊」共同構築起「青春山海線」的深度旅遊網絡，期望未來持續吸引青年返鄉投入在地創生，讓新北農業品牌蓬勃發展。

