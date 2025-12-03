淡水公七公園爆「趁亂濫砍」！控30樹木遭殃 警消工程被點名

新北市景觀處12 月2日會同淡水警分局與區公所現勘。（警方提供）

淡水大停水民怨未平，公七公園又傳出疑似跨界砍樹爭議。地方自救會控訴上周日遭「趁亂濫砍」約 30 株樹木，而新北市景觀處與淡水警分局今（3）日雙雙回應，強調現場未見明確樹頭證據，已要求廠商停工並啟動比對作業，若違反樹保條例將依法裁罰。

近日流出的空拍圖顯示，警消大樓工程區北側疑有超出原規畫界線的開挖痕跡，引發地方質疑是否跨越公園範圍施工。淡水公七公園自救會指出，砍樹行為發生於 11 月 30 日，正值大停水期間、相關局處公務員多休假，居民「投訴無門」。自救會質疑此舉疑似趁空檔施工，且疑似「擴大範圍」至原工程之外，要求市府釐清是否有行政疏失、是否涉及未經核准施工與水土保持疑慮。

景觀處表示，12 月 2 日已會同淡水分局與淡水區公所現勘，現場皆為裸露土表，「未有樹頭及其他喬木存在之直接證據」，但為釐清責任，已正式要求淡水警分局於 12 月 10 日前提供開挖前照片比對，「如違反樹保條例，將依法裁罰。」

淡水警分局則回應，該案為新市派出所共構警消大樓新建工程，施工單位因擋土牆前置作業需清理地上植栽物，現場以雜草及枯枝為主，認定可自行移除。但因民眾對移除程序有疑慮，分局已立即要求廠商停工，並主動通報景觀處查核，同時承諾將全力配合後續行政程序，以維護在地居民權益及環境品質。

