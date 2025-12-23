淡水公七護樹風波未歇 市府調查、警方允配合處置

淡水警分局說，如查有違法施工情事，分局將全力配合主管機關調查及處置。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水公七公園護樹案持續延燒，台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今(23日)召開記者會怒批，新北市府11月30日趁淡水斷水之亂跨界砍樹事件，綠美化環境景觀處包庇警方違法，盼市府能夠依法究責、裁處罰款等行政處分或移送法辦。對此，景觀處回應，已啟動調查並將依樹木保護自治條例，從嚴審認相關事證，違規者最高可處5萬元罰鍰；淡水警分局則說，如查有違法施工情事，分局將全力配合主管機關調查及處置。

台灣樹人會、淡水公七公園自救會與議員黃淑君今天召開記者會，要求市府能夠依法究責、裁處罰款等行政處份或移送法辦。景觀處回應，日前會同警察局淡水分局、施工廠商、淡水區公所等相關單位辦理會勘，查現場雖未有樹頭及喬木存在直接證據，根據現地航照影像明顯有植被分布且不排除喬木存在，要求分局及施工廠商提供施工前中後照片等資料以供比對。後續綜合施工團隊陳述，並從嚴審視相關資料後，將依樹木保護自治條例規範處3千元以上5萬元以下罰鍰。

淡水警分局表示，11月30日廠商因施作擋土牆整地需要，自行評估移除地上植栽；經民眾反映後，分局立即要求該工項停工，並主動函請景觀處認定。景觀處、淡水區公所和分局立即於12月2日辦理現場勘查，除由景觀處後續比對衛星影像及廠商提供照片資料外，分局也於12月18日就行為責任歸屬及管理作為函請市府調查，後續如查有違法施工情事，將全力配合主管機關調查及處置。

