淡水公司田溪遭油污染 營造公司違法排污恐挨罰300萬

稽查人員身著青蛙裝深入溪床溯源。（圖／新北市環保局）

淡水區公司田溪24日遭油污污染，新北市環保局於下游妥適處設置白色吸油棉索，另水利局亦於25日在下游增設橘色攔油索雙層防護。經稽查人員追查，確認污染來源為林子溪上游的營造公司未妥善管理棄置油品，全案已依《水污染防治法》告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，由於連日降雨，稽查人員連續數日溯溪追蹤，同步擴大範圍巡查周遭可疑污染源，終於在12月30日發現一處在流速緩慢的河道，水面浮有明顯油污且散發濃厚油氣味，與水污案特徵高度吻合

公司田溪水面浮有明顯油汙且散發濃厚油氣味。（圖／新北市環保局）

稽查人員旋即鎖定調查鄰近的營造公司場區，並於該公司場區下游處投放示蹤劑流向追蹤，證實確實流至公司田溪，且與稽查人員先前溯源鎖定的水路相符，經查業者未妥善管理場區棄置油品，違法事證確鑿，已違反《水污染防治法》，環保局依法開罰，並嚴正要求業者必須限期完成油污清除及改善工作，逾期未完成將連續開罰。

環保局呼籲，業者切勿心存僥倖隨意棄置油品污染水域，如發現污染將嚴查重罰，民眾若發現有污染情事，可撥打1999市政服務專線報案，以利稽查人員第一時間派員查核，維護環境。

