淡水公司田溪、北投子溪 啟動整建

李姓男子9月7日參與健行活動，在淡水公司田溪步道旁休息時，未料護欄突然斷裂，當場墜落約5公尺深溪谷。新北消防隊員下梯幫助警局鑑識科人員取得疑似斷裂的木板。（本報資料照片）

新北市淡水區公司田溪木棧道意外引發地方關注設施老舊問題。國民黨議員陳偉杰呼籲市府建立完善巡檢制度，並結合生態教育、親水休憩與觀光導覽，打造更安全、友善的水岸廊道。對此，新北市水利局回應，公司田溪步道改善工程預計今年底開工、明年4月底完工，其餘路段將分段整修。景觀處則表示，北投子溪便橋設置已請區公所彙整地方意見後納入評估。

淡水公司田溪與北投子溪多年來是居民散步與運動的熱門步道，但沿線設施受限於年久失修，部分護欄、棧道與照明設備早已破損。陳偉杰指出，近期木棧道意外更凸顯市府在公共設施維護上的不足，他強調「安全永遠要放在第一位」，並要求水利局、工務局與區公所明確界定權責，避免巡檢與維修流程出現空窗。

他同時建議市府應善用公司田溪沿線自然景觀與觀光條件，規畫整體性的「生態教育、親水休憩與觀光導覽」改善計畫，讓地方發展與安全品質並行。

水利局表示，公司田溪步道護欄與鋪面整修已在排程中，第一階段改善工程預計今年12月底開工、明年4月底完工，其他區段將採分年、分段方式逐步改善；此外，已委託區公所在11月底前完成全段除草，以維護步道安全與通行品質。

至於外界期待的生態導覽推動，水利局說明，今年活動重點聚焦於湳仔溝、瓦磘溝等「5溝1堰」6處示範點，已執行10場環境教育活動，未來是否將公司田溪、北投子溪納入，仍需視推展成效研議。在北投子溪部分，陳偉杰主張於新春街125巷底增設便橋，以串聯兩側綠帶。景觀處回應，已請淡水區公所徵集地方需求，評估並協助相關經費。