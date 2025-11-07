淡水六塊厝海岸欲設發電風機 居民抗議噪音汙染、破壞生態

淡水六塊厝海岸台電研議蓋發電風機，鄉親高舉白布條宣示反對破壞生態與美景。（新北市議員蔡錦賢服務處提供／吳嘉億新北傳真）

新北市淡水區屯山里與賢孝里的鄉親，今（7）日在新北市議員蔡錦賢與里長帶領下，高舉白布條抗議，異口同聲大喊「堅決反對設置風力發電」，反對台電在這美麗的海岸規劃設置5到6支的發電風機與配電場，強調興建後的噪音將嚴重汙染海洋生態，讓美麗的景致被破壞殆盡。現場台電人員則解釋會勘只是先了解現場狀況，並沒有進程序當中，未來也會將地方意見納入紀錄當中，回去決議。

蔡錦賢表示，里長陳情透露去年籌備公司就派人前來拜訪，當時就已經表達反對立場，今日台電公司卻突然發一紙公文，說要辦理現地會勘；為了讓更多人知道與陳述地方民意，才會緊急動員鄉親，表達抗議之意，強調淡水屯山有最美麗的六塊厝漁港，不只是一處新北市北海岸青春山海線的重要景點，這裡還有許多的漁民，一旁更有農地，還有淡水非常有名的南瓜隧道，要在這裡做風力發電，對生態影響非常大，實在不適合在這裡設置。

廣告 廣告

在地居民表示，這裡有許多的住戶，有的都是年長者，還有農民的農地還在種植，這樣風力發電機具的運作將會造成噪音汙染，非常嚴重，也希望台電還有相關單位可以了解地方的反對聲音。

更多中時新聞網報導

醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革

罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣

解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提