淡水分館感恩節閱讀大餐 邀親子學英文認識節慶文化

(記者謝政儒綜合報導)舖著漂亮桌巾的閱讀桌上，擺放著一道道豐盛的書香佳餚，每年11月的最後一個周四是感恩節，是許多西方國家與家人親友團聚的重要節日，新北市立圖書館淡水分館特別與空中英語教室教育集團合作，推出結合英語學習的感恩節親子閱讀活動，外籍教師將帶小朋友一邊學英文，一邊認識感恩節的歷史和習俗，了解國際文化，邀請大小朋友一起來參與。







感恩節即將到來，為了讓小朋友親身體驗這個特別節日，淡水分館除了在兒童閱覽室準備了豐盛的感恩節閱讀大餐，透過節慶主題書展帶小朋友了解感恩節文化，同時結合空中英語教室教育集團，推出結合英語學習的「Reading Wonderland共讀嘉年華」系列活動。11月23日（日）首先推出「小小飛越探險家」書車市集暖身活動，火雞是感恩節不可或缺的元素之一，新北市立圖書館行動書車也特別將書本排成火雞形狀，以應景的「書香火雞」主題裝飾，帶大家感受濃濃的西方節慶氛圍。另外還有「集集樂—書車尋字」、「點點樂—親子創作點點畫」與「動手樂—故事機錄音」等有趣的親子活動，空中英語教室老師將透過英文繪本與感恩節故事，帶孩子認識感恩節活動，同時學習感謝身邊的人。



新北市立圖書館吳佳珊館長表示，在西方國家「感恩節」是與家人朋友齊聚，感謝和分享的節日，因此圖書館也特別規畫親子英文閱讀活動，邀請父母與孩子一同參與，11月22日(六)「親子繪本共讀時光」與11月29日(六)「角色小明星」，空中英語教室除了將告訴父母英文選書以及與孩子共讀英文繪本的技巧，同時透過角色扮演與情境朗讀，讓孩子們可以在輕鬆的氛圍下學習實用的英語對話。另外也特別捐贈「睡夢鄉故事機」親子有聲書與「小小實踐家品格繪本」品格教育雙語有聲書給圖書館，讓小朋友可以透過淺顯易懂的英語，建立正確的品格與價值觀。詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢(https://www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話：(02)2288-8294。