淡水區停水逾60小時 洪孟楷要求經濟部速增設第3管線

因淡北道路工程施工，不慎挖破幹管，造成淡水區長達60小時停水，國民黨立委洪孟楷除監督自來水公司修復幹管、調度水車外，也呼籲經濟部應儘速增設第三管線，避免單點故障導致全面停水。

國民黨立委洪孟楷28日預告，因淡北道路工程施工，不慎挖破關渡橋機車引道旁幹管，造成漏水並進行緊急搶修，導致淡水區共計16里受影響，從11/28（五）中午緊急停水至 11/30（日）上午02:00。

但是到了11月30日，洪孟楷表示，原訂 11/30 上午2點的復水時程，因突發狀況延後 12 小時，預計 11/30下午 2 點完成。當天嗣後指出，自來水公司表示目前已經準備放水了，但是因為需要時間讓水壓上來，所以30日5點後會陸續有水！

洪孟楷坦言，這次搶修確實存在高度困難，開挖深達10米，下方土層鬆散，必須緊急安裝鋼板支撐，避免坍方；加上意外湧出的地下水夾帶泥沙，使施工環境瞬間惡化，自來水公司也因此調派四台大型抽水車，才能維持作業空間。市府與自來水公司對於這次停水造成民眾極大不便，他們深感抱歉。

他解釋，目前自來水進入淡水主要兩條大管線：一條供應舊市區、另一條提供新市鎮。本次損壞的正是新市鎮供水主管，因此造成新市鎮大範圍停水。隨著淡水人口增加，未來僅依靠兩條管線已具風險，洪孟楷呼籲，應儘速增設第三管線，避免單點故障導致全面停水。

不過網友留言抱怨，一直說30日下午5點送水，實際到快半夜也沒多少人有水，這些人要怎麼洗澡洗衣服？要怎麼上班？沒看到淡水人現在怒氣大到什麼程度，感覺一直被欺騙！

洪孟楷解釋，本次停水時間長達3天，自來水公司在確保管線安全無虞後，30日凌晨更加大入水力道，加速入水。但仍有末端及高地區尚未完全恢復正常供水，尤其部分大型社區因下水池容量較大，補注水量需要時間，才能送達各家戶。各里、各社區如仍有臨時用水需求，請撥打 1910 客服專線，或直接向各里里長反映，他會統一協調調派水車，務必減輕等待復水期間的不便。

這次淡水停水超過60個小時，洪孟楷要求台水公告不可抗力補償與基本費是否停收等細節，從寬認定，該減免就減免，不能拖。淡水供水僅有兩條主要管線供應整區20萬人口，無論是第3條管線、5萬噸蓄水池或其他備援方案，都必須全面評估，他已要求經濟部盡快提出可行的備援計畫！

