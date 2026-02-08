淡水區關懷弱勢協會邀弱勢族群圍爐 發放民生物資及關懷金





農曆春節將至，新北市淡水區關懷弱勢協會今（8）日舉辦「淡水區寒冬送暖歲末圍爐」活動，席開101桌，邀請淡水區獨居長者、身心障礙朋友、單親家庭及低收入戶等弱勢族群共聚一堂，透過圍爐餐敘與年節團聚的形式，期盼在寒冬歲末為弱勢家庭送上實質關懷，陪伴他們迎接新的一年。

除圍爐活動外，協會也準備每戶2,000元關懷金，並發放愛心米、衣物、小家電及民生物資，同時提供義診服務；淡水新興福德宮亦加碼提供每戶1,000元關懷金，讓每戶家庭共可領取3,000元關懷金。活動現場並安排舞蹈、現代音樂及傳統樂器表演，讓參與民眾提前感受新春喜氣。

新北市副市長朱惕之肯定蔡錦賢理事長及協會多年來關懷弱勢的付出。他表示，北海岸冬季氣候嚴峻，但協會長期投入關懷行動，為地方注入穩定而溫暖的力量，展現民間公益的深厚能量。

社會局長李美珍指出，淡水區關懷弱勢協會多年來持續推動三節關懷，已成為在地弱勢家庭重要的支持力量。透過整合社會資源，協會每年募集善款規模達千萬元，讓公益效益發揮最大化，並曾榮獲「最佳領航奉獻獎」肯定，期盼此一公私協力的成功經驗，能號召更多團體投入，讓社會關懷持續擴散至更多需要的角落。

淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢說，協會自成立以來，長期串聯在地愛心資源與志工力量，已連續19年舉辦歲末圍爐活動，希望透過持續不間斷的陪伴，讓弱勢族群在重要節日中不被遺忘。

