淡水古蹟博物館充氣馬亮相 音樂市集週末登場

（中央社記者曹亞沿新北6日電）淡水古蹟博物館邀請藝術家以農曆馬年為靈感，打造3隻大型充氣馬，即起在紅毛城展出。這週末淡古也將舉行音樂市集，集結台灣與日本品牌，邀民眾在古蹟前跟著音樂放鬆搖擺。

新北市立淡水古蹟博物館發布新聞稿，年度活動「光映淡水」自110年創辦以來，已成為淡古最具代表性活動之一。這次光映淡水3大主軸為藝術裝置、音樂市集、水陸遊程，串聯古蹟空間、藝文展演與地方生活。

其中，藝術裝置分別由藝術家陳姝里及Koh Body利用農曆生肖「馬」為靈感，為淡水紅毛城量身打造3隻充氣馬「山海之馬」、「午日夢馬」及「淡水河馬」，以大型充氣形式呈現，造型童趣、色彩鮮明，深受親子喜愛，作品即起展至2月28日。

除了藝術裝置外，這週末10日、11日上午10時30分至下午5時30分，淡水紅毛城將舉辦音樂市集，集結淡水在地茶鋪、陶藝、玻璃、編織等20攤手工藝品牌，並邀請來自日本岡山的選品店來台。

市集同時也安排大提琴家李東熙、療癒女聲嶼浵、DJ林貓王與靈魂女聲薛詒丹輪番演出，活動期間同步推出限定聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城及充氣馬為設計，限量40組。

另外，淡水古蹟博物館與十三行博物館共同推出的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程首發團爆滿反應熱烈，下一場次將於7日上午10時在淡古、十三行官方網站開放線上報名。（編輯：林恕暉）1150106