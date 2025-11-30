淡水古蹟博物館戶外音樂會 12/7登場
記者古可絜／綜合報導
淡水古蹟博物館為支持淡水在地文化，將於12月7日在淡水紅毛城舉辦戶外音樂會「風入松SONATA－淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與臺大創新設計學院18位學生共同演出，以北管曲牌〈風入松〉為核心，呈現傳統文化與青年創意交織的跨域成果，邀請國內外遊客在百年古蹟淡水紅毛城，近距離感受百年藝陣的獨特魅力。
音樂會將以〈風入松〉選段揭開序幕，由南北軒藝師與學生共同演繹，象徵世代交會與文化共鳴；接續由學生發表5首以〈風入松〉為靈感，融入搖滾、古典、電子音樂、聲景及即興等多元元素的創作，以年輕語彙重新詮釋北管精神，展現新世代對傳統音樂的觀察與延伸，歡迎有興趣的民眾把握機會前往。
淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城是見證淡水發展的百年古蹟，而淡水南北軒自創立以來也走過百年歲月，兩者同為淡水文化的重要象徵，百年古蹟、百年藝陣再加上學生跨域的創新，使傳統音樂在不同世代間激盪出新能量，不僅展現傳統樂曲的再生力，也象徵文化在交流中延續、轉化的生命力。
臺大創新設計學院副教授蔡佳芬指出，此次透過「音樂合作的藝術與實踐」課程，邀請淡水南北軒藝師擔任業師，帶領學生學習北管的節奏、旋律與精神，並進行多次的田野調查，從中探索淡水的歷史與人文，歷經3個月的構思與排練，音樂會將展現學生對傳統文化全新的感受。
「風入松SONATA－淡水聽」戶外音樂會採自由參加，惟需購票進入淡水紅毛城，門票每張80元，憑票另可免費參觀前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺。此外，為響應政府普發現金政策，即日起至明年1月1日前，推出門票「兩人同行一人免費」的優惠，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份則享免票優惠。
戶外音樂會「風入松SONATA－淡水聽」，由新北文化獎得主「淡水南北軒」藝師與臺大創新設計學院18位學生共同演出。（淡水古蹟博物館提供）
