淡水古蹟博物館首推寵物掌印斗方 DIY超萌春聯

（中央社記者曹亞沿新北3日電）新北市立淡水古蹟博物館即起舉行春節系列活動，其中首度推出寵物「掌印斗方」，飼主可帶著毛孩至淡水紅毛城體驗手作蓋印，DIY設計今年最萌的特色春聯。

淡水古蹟博物館今天發布新聞稿，即起至2月22日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」系列活動，包括「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等，其中紅城印壓樂在遊客中心開放體驗，現場備有15公分斗方及4款主題印章，讓民眾發揮創意自製專屬的春節斗方。

淡水古蹟博物館今年首度在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下可愛掌印或其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身特色春聯。

淡古表示，活動期間遊客只要在臉書或Instagram限時動態分享與3隻充氣馬藝術裝置的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量1000罐。「滬尾公行」文化商店在春節初二至初六也推出全店9折優惠，並同步販售限量禮包。

春節期間淡水古蹟博物館除夕、初一休館，初二起天天開館，上午9時30分開放至晚間6時。門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮），新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、學生等享免票優惠。（編輯：林恕暉）1150203