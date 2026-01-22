淡水古蹟博物館首推ESG文化商店 《滬尾公行》開幕

（記者陳志仁／新北報導）淡水古蹟博物館首間以 ESG 理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起正式開幕！歷經半年整修，全新空間以永續設計為核心，融合古蹟氛圍與友善環境概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗，展現博物館推動永續經營與文化創新的成果。

圖／淡水古蹟博物館《滬尾公行》推出的限量款品牌圍巾，以淡古全新識別「THM」為設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法，保暖度佳，適合冬日配戴。（淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館文化商店原為行政辦公室，後轉型為展售空間，自去年 6 月起閉店整修，近日重新對外營運並命名為《滬尾公行》；其中「滬尾」為淡水舊稱，「公行」則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名呼應淡水歷史脈絡，也象徵文化交流與商業精神的延續。

擔任空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝表示，《滬尾公行》透過落地窗與玻璃屋頂引入自然天光，搭配多樣植栽，營造明亮通透的空間氛圍，同時兼顧綠美化與節能減碳；店內展示櫃則以舊有展覽物件改造，並採移動式設計，可依需求彈性調整，實踐 ESG 中「環境友善」與「永續利用」理念。

為慶祝開幕及迎接農曆年節，淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院推出限量品牌圍巾，圖樣以淡古全新識別「THM」為設計主軸，採橫編提花與雙面異色織法，兼具保暖與設計感；2 月 22 日前每條特價 799 元，新北市長侯友宜日前也於跨河煙火活動中搶先配戴亮相，為過年穿搭增添節慶氣氛。

淡水古蹟博物館館長蔡美治指出，目前《滬尾公行》匯集 16 間寄賣廠商，涵蓋文創設計、生活選物與在地特色商品，並設有新北設計中心及新北市文化基金會專櫃；未來也將持續優化場館與服務，打造更具深度與永續價值的文化體驗空間，更多相關的資訊請上淡古官方網站查詢。

