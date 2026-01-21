淡水古蹟博物館首間ESG《滬尾公行》開幕 限量品牌熱銷中





淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起正式開幕！歷經半年整修，全新亮相的空間延伸古蹟建築的氛圍，以永續設計為核心，結合友善環境的概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗，同時展現博物館推動永續經營與文化創新的具體成果，歡迎民眾前來參觀。

新北市立淡水古蹟博物館文化商店原為行政辦公室，後轉型為展售空間，自去（114）年6月起閉店整修，目前已重新對外營運，並命名為《滬尾公行》，滬尾是淡水的舊稱，公行則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名不僅呼應淡水的歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

廣告 廣告

新北市設計中心總監連國輝說，文化商店利用落地窗與玻璃屋頂引入淡水的天光，營造明亮通透的空間氛圍，並搭配多種植栽，不僅放大視覺空間感、創造豐富光影層次，同時兼顧綠美化與節能減碳。店內展示櫃則以舊有的展覽物件改造而成，採移動式設計，可隨時依需求彈性調整櫃位，實踐ESG中「環境友善」與「永續利用」理念。

為了歡慶《滬尾公行》開幕及農曆年節將近，淡水古蹟博物館特別攜手實踐大學設計學院合作，推出限量款品牌圍巾。圍巾花紋以淡古全新識別「THM」為設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法，觸感親膚、保暖度佳，適合冬日配戴，2月22日前，每條特價799元，送禮自用兩相宜。市長侯友宜日前已於「閃耀新北1314跨河煙火」活動中搶先配戴圍巾亮相，歡迎入手「侯市長同款」圍巾，為過年穿搭增添節慶氣氛。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，目前《滬尾公行》進駐16間寄賣廠商，商品內容橫跨文創設計、生活選物與在地特色，還設有新北設計中心、新北市文化基金會專櫃，共同宣傳新北文化之美。另今年預計整修遊客中心、新設藝文沙龍空間及成立《滬尾公行》二號店等，持續提升各項軟、硬體服務，提供國內外遊客更好的參觀體驗。更多相關資訊請上淡古官方網站https://www.tshs.ntpc.gov.tw/查詢。



更多新聞推薦

● 強烈大陸冷氣團影響 中部以北、宜花天氣寒冷