淡水古蹟漫旅 走讀人文風情

記者李佩玲／專題報導

淡水擁有美麗的河岸景緻及豐富的歷史人文底蘊；來到淡水，不僅能欣賞夕陽美景、體驗漁港風情，還能走訪屹立淡水300多年的「紅毛城」、全臺第一間擁有自來水設備的民宅「淡水街長多田榮吉故居」、簡約西班牙白堊迴廊式建築的「小白宮」，以及入選全球首屆百大故居的「淡水木下靜涯舊居」等古蹟、歷史建築，漫步其中彷彿穿越時光迴廊。

「紅毛城」處山坡高地 眺望「戍臺夕照」

屹立於淡水300多年的「紅毛城」，以亮眼的朱紅色外牆為其特色，園區裡有荷西時代、清領時期及日據時代等建物。其中，最早建城的是1628年西班牙人所興建的「聖多明哥城」，而後遭到摧毀。1644年，荷蘭人於聖多明哥城原址附近予以重建，並命名為「安東尼堡」，當時漢人稱呼荷蘭人為「紅毛」，因此城堡也被稱作「紅毛城」。1724年，臺灣府淡水捕盜同知王汧整修紅毛城，並增闢4座外圍城門；1867年以後，紅毛城由英國政府租用作為領事館，並於其旁興建領事官邸。紅毛城古蹟區於1984年底開放參觀，包括城堡式的紅毛城主堡、洋樓式的前清英國領事官邸，以及清代城門的南門等；紅毛城位處山坡高地可眺望淡水河與觀音山的景色，淡水八景之一的「戍臺夕照」即座落於此，落日餘暉之美不容錯過。

廣告 廣告

「小白宮」潔白優雅 婚紗攝影勝地

「前清淡水關稅務司官邸」又名「小白宮」，興建於1862年，已有百年以上歷史。1860年代，淡水開港通商，這裡成為洋人在淡水經商、貿易、居住的主要地區，當時興建許多異國風貌建築，而小白宮即為其中之一，屬於殖民地式建築。由於前清淡水關稅務司官邸室內外皆漆成白色，因而被在地人暱稱為小白宮；小白宮庭園的觀景臺可鳥瞰淡水河美景，內部則展出官邸歷史與淡水地區過往照片，整體建築物以白為基底，搭配橘色屋頂，在藍天襯托下十分耀眼，尤其來到小白宮，一定要看整齊排列的「半圓拱門」，當陽光灑下來，白色建築更顯潔白優雅，這片簡約的西班牙白堊迴廊式建築，也是新人婚紗攝影的熱門取景地。

浴衣租借服務 感受日式旅遊氛圍

美拍勝地「淡水街長多田榮吉故居」位在埔頂山丘的半山腰，前為陡峭駁坎、後有山坡，由於基地居高臨下，可俯瞰淡水河岸及觀音山優美風景。該建築保有傳統日式房舍建築風格，以紅檜木搭建，外牆的雨淋板、屋頂的黑瓦及屋內的平竿緣天花板至今仍留存，也是全臺第一間擁有自來水設備的民宅，不僅對當時臺灣自來水事業發展具有劃時代的意義，也極具歷史價值。此外，淡水街長多田榮吉故居也提供浴衣租借服務，讓遊客不用專程飛日本，就能在靜謐恬適的和風建築中，身著日本浴衣，感受濃濃日式傳統風情。

「淡水木下靜涯舊居」是對臺灣美術影響甚鉅的日籍畫家木下靜涯的故居，1923年木下靜涯承租作為居所，取名「世外莊」，1953年為淡水稅捐稽徵分處職員宿舍，2010年正式登錄為歷史建築，並於2021年修復完工。舊居1樓為唭哩岸石牆面，2樓為斗子砌牆，為19世紀末磚造洋樓風格，目前以展覽呈現修復歷程、畫家生平、貢獻，以及他在淡水的日常生活故事。值得一提的是，2025年，國際博物館協會首度舉辦「國際故居博物館日」活動，全球共有27國、260個故居入選，其中淡水木下靜涯舊居也入列，成為臺灣唯一入選的古蹟。

紅毛城以亮眼的朱紅色外牆為其特色。（取自新北市政府網站）

淡水街長多田榮吉故居是淡水地區少見保存完整，以紅檜木搭建的日式建築。（取自新北市政府網站）

淡水街長多田榮吉故居保有傳統日式房舍建築風格。（取自新北市政府網站）

淡水木下靜涯舊居為19世紀末磚造洋樓風格。（取自新北市政府網站）

前清淡水關稅務司官邸又名「小白宮」，已有百年以上歷史。（取自新北市政府網站）

位於紅毛城東側的前清英國領事官邸拱圈迴廊是熱門打卡點。（取自新北市政府網站）

淡水街長多田榮吉故居提供浴衣租借服務，讓遊客不用飛日本，就能感受日本傳統風情。（取自新北市政府網站）