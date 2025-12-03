淡水各社區吸水量驚人 海洋都心拚水車注水解渴

（中央社記者王鴻國新北3日電）淡水大停水進入第5天，台水盡力加壓輸水，只是管線前端各社區狂吸配水池出水，使管線末端的海洋都心社區進水量不如預期。台水表示，已調度多輛水車注水盼紓解無水之苦。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司2日搶修完成恢復供水，但是許多社區卻遲遲沒水可用，直到今天，仍有崁頂里「海洋都心」大型社區仍難進水，讓住戶叫苦連天。

淡水區長陳怡君向中央社表示，管線末端的海洋都心社區進水量少，直到今天凌晨1時才能較正常進水，因此，公所和台水近日持續調用水車支援注水。

對於海洋都心社區供水仍不順暢，當地崁頂里長吳庭岳向中央社表示，因為位管線末端，自來水遲遲未能正常供水，使得住戶多情緒炸鍋了，尤其是海洋都心是超大型社區，為了解決大家缺水之苦，已儘力協調水車送水，這幾日幾乎沒怎麼睡，很累，希望事件能早日解決。

台水表示，因供水會先進到當地3.5萬噸的配水池後，才能加壓輸送各管線，因各社區停水已久，用水需求大，且各社區需地下水池進水達一定水位，才會加壓送往建物的上水池，再提供各住戶用水，因此，輸水初期就先流入管線前端的各社區水池。

台水表示，海洋都心各期社區的地下水池容量可能都上千噸，因此，台水雖儘力調度水車支援注水，但以每車約載水3到5噸下，在注水上效果有限。

台水表示，經水車及管線注水下，海洋都心社區1、2期地下水池雖未注滿，但已能抽水供住戶使用，但是3期部分，目前地下水池仍在持續注水中，希望能儘速正常供水到各住戶。（編輯：林恕暉）1141203