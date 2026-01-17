即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17）日受邀出席「淡信慈善基金會」舉辦的「衣童幸福微笑」聯合慈善活動，並與「淡信慈善基金會」董事長、前立委呂孫綾及逾30個協辦單位，見證活動邁入第6年。蘇巧慧表示，呂孫綾過去在立法院就是她的好戰友，兩人不只關注親子、兒童福利等政策，更長期為淡水居民發聲，而預計今（2026）年5月即將通車的淡江大橋，就是她們當年在國會一同向時任行政院長賴清德爭取增加經費，使工程得以順利發包，未來她會持續和呂孫綾一起努力，凝聚力量讓淡水更好。





蘇巧慧指出，呂孫綾在立法院時就是當時最年輕的立法委員，也非常受到小朋友歡迎，離開立法院後，呂孫綾持續耕耘地方，投身公益、促進兒童福利，擔任「淡信慈善基金會」董事長，攜手「淡水家扶中心」，連續6年舉辦「衣童幸福微笑」聯合慈善公益活動，幫助超過300個家庭，讓經濟弱勢家庭的小朋友，可以在農曆年前到衣著門市購買新衣，迎接嶄新的一年。

「淡信慈善基金會」董事長、前立委呂孫綾（左）與蘇巧慧（右）合影。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

她提到，今年即將通車的淡江大橋，在2017年時，由於橋型特殊、技術門檻高，建設經費龐大，工程多次流標，時任立委呂孫綾積極奔走，和蘇巧慧一起向時任行政院長賴清德爭取核定修正計劃，增加工程經費，才讓淡江大橋順利發包動工，接著在中央歷任行政院長，和新北市府的齊心協力下，淡江大橋終於要在今年5月完工通車。未來，她也會持續和呂孫綾一起努力，要聚合更多人的力量，讓淡水更好。

呂孫綾則說，特別感謝蘇巧慧過去在立法院的並肩作戰，在她離開立法院後，蘇巧慧也一直給予她支持和鼓勵，更多次來參加慈善公益活動，未來會持續耕耘慈善公益，希望在淡水有更多人一起加入，讓善的力量愈來愈大。







原文出處：快新聞／淡水同框呂孫綾做公益 蘇巧慧憶當年：曾攜手爭取淡江大橋經費

