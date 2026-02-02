淡水商工啟用機電實驗盒實習工場

淡水商工「整合創造機電實驗盒」雙美未計畫改造實習工場獲得德國iF設計獎肯定。（圖：新北市教育局提供）

把智慧製造搬進教室。新北市立淡水商工昨（二）日正式啟用「整合創造機電實驗盒」實習工場，導入ＡＩ語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬等教學情境，讓學生在校內就能實際演練智慧製造流程；場域改造並榮獲國際設計指標「德國ｉＦ設計大獎」，成為新北技職場域轉型的亮眼典範。

教育局長張明文表示，新北首創技職「雙美未計畫」，以「雙語、美感、未來」三面向推動實習空間升級，讓學生走進工場就像走進產業現場。其中淡水商工結合專業設計團隊與教師共同規劃，從學習動線、照明、標示系統到設備配置全面優化，讓原本老舊的電機工場蛻變為明亮有序、具備專業氛圍的學習場域，學生在更高品質的環境中練技能，也同步養成職人態度。

此次啟用的「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，透過模組化設備與智慧標示系統，滿足技能訓練及職業探索需求。電機科強化課程，融入ＡＩ語音辨識、PLC控制及人機介面等實作，讓學生在校內演練自動化產線邏輯，提前累積工業5.0所需能力。

淡水商工校長潘泰伸指出，此次改造不僅更新設備，還透過環境教育提升學生的專業美感與跨域實作能力。設計師方俊傑表示，工場概念源自「手術室」，以均勻照明和簡潔背景引導學生專注，培養職人精神。電機科三年級學生邱明楓分享，新環境像高科技研發中心，操作介面直覺，程式成功運行時全組都感到成就感。

產業夥伴辰翊科技有限公司總經理劉建邦也提到，企業持續導入ＡＩ視覺辨識與多軸手臂控制，與學校攜手培育創意與技術兼具的智慧製造人才。

教育局補充，新北預計二○三○年前投入超過一億元，推動三十間優質實習場域全面進化，讓學生「看見未來、學會技能、銜接產業」，站上更具國際競爭力的技職舞台。