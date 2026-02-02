淡水商工「智慧創造機電實驗盒」啟用 榮獲德國iF設計大獎肯定

《圖說》淡水商工「整合創造機電實驗盒」雙美未計畫改造實習工場獲得德國iF設計獎肯定，右五教育局長張明文。〈教育局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市立淡水商工今（2）日啟用全新升級的「智慧創造機電實驗盒」實習工場，導入AI語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬等教學情境，讓學生不出校園即可完整演練智慧製造流程；該場域改造更榮獲國際設計指標──德國iF設計大獎肯定，成為新北市技職教育場域轉型的重要示範。

教育局長張明文表示，市府首創推動技職「雙美未計畫」，以「雙語、美感、未來」三大面向升級實習空間，讓學生走進工場就如同走進真實產業現場。淡水商工此次結合專業設計團隊與第一線教師共同規劃，從學習動線、照明配置、標示系統到設備整合全面優化，使原本老舊的電機工場蛻變為明亮有序、兼具專業感與科技感的學習場域，協助學生在高品質環境中精進技術，同步培養嚴謹的職人態度。

《圖說》張明文局長與產業、科大、家長會及學生在雙美未實習工場合照。〈教育局提供〉

他說，啟用的「智慧創造機電實驗盒」實習工場，以智慧控制為核心架構，透過模組化實習設備、隱藏式管線設計與智慧標示系統，兼顧技能檢定訓練、跨科協作學習及國中職業試探等多元教學需求。因應AI與智慧製造浪潮，電機科同步強化課程內容，融入AI語音辨識、PLC可程式控制、自動控制及人機介面（HMI）等實作模組，搭配智慧生產單元，讓學生在校內即可模擬無人自動化產線的運作邏輯，提早累積工業5.0人機協作所需能力，縮短學用落差。

張明文強調，新北市預計在2030年前投入超過1億元經費，推動30間優質實習場域全面進化，透過軟硬體並進的方式，協助學生「看見未來、學會技能、銜接產業」，站上更具國際競爭力的技職教育舞台。

《圖說》淡水商工同學正在進行機電整合的專題實作。〈教育局提供〉

淡水商工校長潘泰伸指出，此次場域改造不僅是硬體更新，更是一場結合環境教育與專業學習的革新，透過空間設計引導學生培養專注力、系統思維與跨域實作能力。負責場域設計的設計師方俊傑表示，整體概念以「需要高度專注的手術室」為發想，運用均勻照明與簡潔背景，降低視覺干擾，讓學生能更專心投入操作，逐步養成嚴謹、有序的職人精神。

《圖說》淡水商工控制科三年級陳玟霓同學培同張明文局長體驗人機智慧模擬產線實作。〈教育局提供〉

電機科三年級學生邱明楓分享，全新的實習工場就像高科技研發中心，設備配置清楚、操作介面直覺，當程式成功驅動整個系統運行時，團隊成員都感到相當有成就感。長期合作的產業夥伴辰翊科技有限公司總經理劉建邦也表示，企業近年持續導入AI視覺辨識與多軸機械手臂等技術，透過與學校合作，能提早培育兼具創意與實作能力的智慧製造人才，為產業注入新動能。