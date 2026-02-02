淡水噁男闖屋躺床猥褻！妹子驚醒見「露鳥畫面」尖叫 他撐頭淡定喊：怎麼是妳？

淡水一名李姓男子2025年接連闖入民宅與女子員工宿舍，不僅趁女子熟睡時爬上床猥褻，更變本加厲持空氣槍闖入女宿勒頸施暴，遭判處有期徒刑4年。示意圖／取自freepik

新北市淡水區驚傳連續入侵住宅猥褻案！一名李姓男子2025年接連闖入民宅與女子員工宿舍，不僅趁女子熟睡時爬上床猥褻，更變本加厲持空氣槍闖入女宿勒頸施暴，甚至用槍托將被害人打得頭破血流。士林地方法院審理後，認定李男為滿足私慾，手段惡劣且毫無悔意，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻等罪，判處有期徒刑4年。

驚悚瞬間！醒來見陌生裸男躺床邊

根據判決書指出，首起案件發生於2025年8月20日凌晨。李男發現淡水一處民宅大門未鎖，便大膽潛入屋內房間。當時被害女子正在熟睡，突然感覺異狀驚醒，轉頭竟赫然發現一名陌生男子正側躺在她床邊，手撐著頭盯著她看。

更令人毛骨悚然的是，李男當時已褪去褲子裸露下體，見女子醒來竟還淡定開口「怎麼是妳？」隨後遞出手中的電子煙問道「要不要來一口？」被害人驚嚇拒絕並試圖防衛，李男竟趁隙伸手偷摸其臀部，女子崩潰尖叫求救，李男才逃離現場。事後他竟辯稱是「誤闖房間」，否認猥褻。

變本加厲：持槍闖女宿 勒頸、槍托毆頭

就在案件審理期間，李男惡性不改，於同年10月1日凌晨再度犯案。這次他鎖定淡水區一間女子員工宿舍，同樣利用大門未鎖的漏洞潛入，並手持空氣槍闖進房間。

李男於同年10月1日凌晨又犯案，鎖定淡水某女宿，同樣利用大門未鎖的漏洞潛入，並手持空氣槍闖進房間。示意圖／取自freepik

李男入內後當場脫褲，持槍威脅房內女子替他手淫，遭拒絕後，李男惱羞成怒，掐住女子頸部將其壓制在牆上襲胸，被害人趁隙拿出手機試圖對外求救，李男見狀竟持空氣槍狠砸女子頭部，導致其前額撕裂傷當場爆血。女子最後奮力掙脫逃出房間向舍監求救，警方獲報趕抵將李男逮捕，並查扣作案用的空氣槍。

辯稱「躲人誤闖」 法官怒斥：毫無悔意

李男落網後仍矢口否認犯行，辯稱闖入宿舍只是為了「躲避仇家誤入」，甚至反咬被害女子先攻擊他，他才出手反擊。

士林地院法官審酌被害人證詞、監視器畫面及DNA鑑定結果，認定李男說詞全屬推諉卸責之詞。法官指出，李男正值青壯年，卻不思正途，僅為滿足一己私慾，多次侵入他人住宅，嚴重危害居住安全；尤其第二次犯行更攜帶凶器施暴，造成被害人身心受創嚴重。

考量李男犯後態度不佳、未與被害人和解，最終依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻等罪，判處其有期徒刑4年，並沒收作案空氣槍，全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



