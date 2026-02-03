EBC東森新聞

淡水嚴重車禍！休旅車追撞2機車 男摔落水溝一度命危

新北市淡水區民權路於今（3）日下午4時許發生一起嚴重的交通事故。（圖／東森新聞）
新北市淡水區民權路於今（3）日下午4時許發生一起嚴重的交通事故。（圖／東森新聞）


新北市淡水區民權路於今（3）日下午4時許發生一起嚴重車禍。一名61歲楊姓女子開著休旅車，沿民權路往台北方向行駛，卻因不明原因發生與2台機車追撞，先追撞65歲周姓男子後，又接著撞向另一名27歲葉姓騎士，整起事件造成周男摔落水溝、一度失去生命跡象，楊女的休旅車也卡在水溝，所幸經送醫急救後，周男已恢復心跳。

警方表示，事故發生後已依規定進行拍照與測繪，經酒測後，楊女、葉男酒測值均為0，至於交通事故的詳細原因及責任歸屬，仍由警方進一步調查釐清。

