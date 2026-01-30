淡水國中八十週年 首締日四校姊妹校國際教育啟航

（記者陳志仁／新北報導）新北市立淡水國民中學於創校八十週年之際，首度與日本茨城縣小美玉市四所學校締結姊妹校並簽署教育交流協定，象徵校園國際教育正式邁入新里程碑，為校史寫下嶄新一頁。

圖／淡水區與小美玉巿從城巿友好關係向下扎根，開展校園層級的深度合作。（淡水國民中學提供）

簽約儀式由新北市政府教育局副局長劉明超與日本小美玉市副市長深谷一広共同見證，淡水國中校長王潔雯與小美玉市教育長羽鳥文雄代表簽署，象徵雙方從城市友好關係延伸至校園合作，深化臺日教育連結。

本次締結姊妹校的日方學校包括小川南中學校、美野里中學校、玉里學園義務教育學校及小川北義務教育學校，小美玉市並由副市長率教育團隊與市民共二十五人訪台，展現高度重視；淡水國中家長會與校友會代表亦到場觀禮，共同見證歷史時刻。

雙方情誼源於二○二四年十月淡水區與小美玉市簽署友好協定，二○二五年間多次互訪與視訊交流，逐步累積互信基礎；劉明超表示，教育是連結世界最溫柔而堅定的力量，樂見淡水國中與四所日方學校締結姊妹校，為學子搭建更寬廣的國際舞台。

深谷一広也指出，透過文化體驗與學生互動，將為臺日未來合作奠定基礎；王潔雯強調，擁抱在地、走向國際是學生成長關鍵，此次締盟不僅是八十週年重要里程碑，期盼締結簽約能成為臺日學子友誼的起點，更為下一個八十年播下理解與希望的種子。

