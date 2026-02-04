淡水地標「海中天」華麗轉身！宏盛百億大案Q2動工，改推中小坪數搶市

宏盛建設積極進軍都更市場，繼去年底取得住都中心台北市「南京龍江公辦都更案」後，備受矚目的淡水紅樹林地標「海中天」餐廳原址開發案，也有重大進展，預計今年第二季將動工興建，總銷金額高達一百億元，這是宏盛睽違近十年再度推出的百億大案。

國家住宅及都市更新中心主導的臺北市「南京龍江公辦都更案」，今（3）日舉行簽約典禮，由國家住都中心董事長花敬群與宏盛建設董事長林新欽共同完成簽署。本案以「世代共融」與「友善育兒」為開發核心，全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層大樓，結合住宅、醫療、教育與商業機能，打造兼具公共性與生活感的全齡示範社區，預計2031年完工。

宏盛建設董事長林新欽表示，「南京龍江」為宏盛跨足公辦都更的首作，未來也會持續評估投入公辦都更案，範圍甚至延伸至高雄橋頭，讓土地開發來源更多元。對於今年房地產景氣，他表示，由於央行對房市管制尚未有鬆綁跡象，買氣恐怕仍會停滯，由於各種外部因素，普遍來說建案工程進度也會放緩。

▲淡水紅樹林地標「海中天」開發案有重大進展，宏盛建設規劃於今年第二季開工興建。圖片來源/Googlemap

2025營收創5年新高 規劃中的案子逾百億

受惠於多筆建案交屋入帳，宏盛建設2025年營收達47.41億元創下近五年新高，目前持續銷售的成屋包括新北市汐止「宏盛心」一期、淡水「海洋都心」三期、「水悅」、「海上皇宮」等案；興建中個案為北投區「石牌合建分售案」、中山區「淬白」、內湖區「掬白」(已完銷)、新莊區「蒲陽富都心」總銷金額共100.36億元。

規劃中個案除了淡海新市鎮「新五案」總銷金額80億元、汐止「宏盛心」二期45億元，另一件最受矚的是淡水區水仙段「海中天」餐廳百億案。

位於淡水紅樹林「海中天」舊址的開發案，原為淡水最大的婚宴廣場，是當地知名地標，基地面積達3,000坪，已歇業近十年，歷經漫長土地整合過程，最後花落「宏盛帝寶」開發商宏盛建設，擬規劃興建前、後兩棟坐擁一流水岸景觀的住宅大樓。

宏盛建設表示，前手整合建商吉美建設已申請到建照，宏盛接手後，考量市場需求，已將原規劃的大坪數豪宅變更設計為2至3房的中小坪數住宅，總戶數達600戶，採部分自建、部分合建方式開發；全案預計於2026年第二季正式動工，並於2031年第一季完工。





