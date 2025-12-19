因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新北市政府推動淡江大橋與淡北道路兩大重大工程，力拚為淡水交通解套。新北市政府新建工程處副處長陳世杰日前接受《鋒燦傳媒》節目《真鋒對決》專訪時表示，淡江大橋已於9月完成全橋合攏，預計明年5月通車，未來將串聯台2乙線、關渡橋等既有道路，形成完整「O型路網」，並結合淡北道路與淡海輕軌，打造淡水交通「黃金三組合」，不僅可跳過紅樹林至關渡間13處紅綠燈、有效縮短通勤時間，也將連結淡水與八里老街，兼顧交通疏導與觀光發展，為淡水地區帶來長期且結構性的改善。

淡水塞車有解了！淡江大橋預計明年5月通車 新北市工務局親曝交通與觀光新想像。（圖／截取FTNN Youtube）

主持人江怡臻在節目一開始就點出，「淡水長年交通壅塞，是在地居民最深的痛」，陳世杰表示，自己對淡水並不陌生，過去曾在淡水就讀六年，加上祖父是淡水人，過去一段時間經常往返淡水拜拜，如今女兒也在淡水就讀大學，對當地尖峰時段的塞車狀況可說是「親身經歷」，因此更能體會居民長期以來面對交通不便的無奈。

談到淡水交通長期困境，陳世杰指出，淡北道路從規劃到推動，歷時將近二、三十年，顯示淡水地區在環境條件與工程施工上確實具有高度挑戰性。而淡江大橋的興建，正是為了解決淡水對外交通長期仰賴單一路線的問題。他進一步說明，過去淡水主要透過台2乙線、龍米路及關渡橋對外聯繫，形成類似「U型」的路網結構，一旦發生事故或交通壅塞，替代路線相當有限。未來淡江大橋完工後，將可與既有道路系統串聯，形成完整的「O型路網」，有效分散車流、縮短通勤時間。

在設計層面上，陳世杰指出，淡江大橋由國際知名的伊拉克裔英國建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）團隊操刀，主橋塔造型靈感結合雲門舞集的藝術意象，呈現如「雙手合十」般的獨特姿態。再搭配淡水著名的夕陽景色，未來民眾站在淡水觀景海岸，將能透過橋塔中軸線，看見夕陽透光、緩緩落下的畫面，成為淡水全新的視覺地標。

在使用機能方面，淡江大橋不僅提供汽、機車通行，也規劃行人步道與自行車道，未來甚至可供輕軌通行，成為結合交通與休憩功能的多元橋梁。橋梁兩端分別連接淡水老街與八里老街，形同「一橋雙吃」，有望帶動雙城觀光發展，打造新北河岸的重要門面。

至於工程進度，陳世杰指出，淡江大橋已於9月16日完成全橋合龍，目前主結構體已大致完成，僅剩部分鋪面與附屬工程施作。若工程持續順利推進，預計可於明年5月正式通車，為淡水交通寫下新的里程碑。此外，被視為淡水第二條交通命脈的淡北道路，也被寄予厚望。陳世杰表示，淡北道路以「外環平衡車道」為規劃概念，未來通車後，車輛可直接繞行，避開紅樹林至關渡之間多達13處紅綠燈，大幅提升行車效率。

他指出，淡北道路已於去年1月正式動工，目前工程仍持續推進中，預計於民國118年6月完工。未來淡北道路將結合淡江大橋及淡海輕軌，形成淡水地區重要的「黃金三組合」，全面強化區域交通路網。對於工程期程較長，陳世杰也坦言，施工期間確實為當地帶來不便，「現在是交通的黑暗期」，但隨著重大建設逐步到位，未來將可提供更順暢、安全且舒適的交通環境，為淡水居民帶來長期且實質的改善。

