淡水外海漁船翻覆尋獲船長遺體 2印尼船員仍失蹤

（中央社記者曹亞沿新北7日電）新北市萬里籍漁船「漁山36號」5日晚間在淡水河外海翻覆，3人下落不明。海巡署昨晚尋獲王姓船長遺體，2名印尼籍船員仍下落不明，海巡及空勤總隊持續擴大搜救中。

新北市萬里籍漁山36號漁船5日晚間在淡水河口西北方14浬翻覆，船上9人落海，6人被附近漁船救起，6日中午送往富基漁港後，分別送淡水馬偕醫院及基隆長庚醫院。王姓船長及另2名船員落海失蹤，據了解，昨天直升機在空中盤旋時，疑看見有人遭漁網纏繞。

海巡署第三巡防區指揮部以訊息指出，昨天晚間9時許尋獲王姓船長遺體，由巡防艇協助載返台北港海巡基地，目前尚有2名印尼籍船員下落不明。

第三巡防區指揮部及內政部空中勤務總隊直升機擴大搜救，分別投入6艇42人及3航次空偵機，將爭取黃金救援時間全力搜救。

另外，基隆籍漁船「立發168」昨天在富貴角北方海域翻覆，友船救起3名落海船員，包含船長在內3名船員仍失蹤持續搜救。（編輯：方沛清）1141107