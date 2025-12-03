淡水多天沒淡水！停水補償措施出爐 民眾灌侯友宜臉書、怒轟：拔掉區長

記者李鴻典／台北報導

針對淡水地區停水，新北市府今（3）日表示，除了台灣自來水公司減免水費，新北市府協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，民眾可以透過線上申請，或直接向淡水區公所專責窗口辦理。新北市長侯友宜午間也在臉書公布訊息，但民眾不滿批評，「淡水不需要區長，請她離開吧！給個里長都比她強太多了！市長，你家要不要也停5天水！不敢喝水，不敢上廁所，不能洗澡還要住外面…」

新北市府協調淡北道路施工廠商啟動補償機制，民眾可以透過線上申請，或直接向淡水區公所專責窗口辦理。（圖／翻攝自淡水區公所、金色淡水～）

侯友宜發文，針對淡水地區停水，市府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制：

1. 專責窗口及線上表單：淡水區公所設有專責窗口，民眾也可透過網路申請，收件時間延長至12/10。

2. 營業損失賠償：市府要求廠商一對一個案賠償，必要時由市府代位求償。

檢討也同步進行中，淡水地區自來水備援系統需要提升，以因應人口大幅成長。我們已向台水公司提出2大建議，推動刻不容緩：

1. 評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

2. 淡水地區應增設5萬噸以上配水池。

另外，針對基隆河水源遭污染，影響汐止地區。汐止區可接受北水處水源調度，目前供水正常，環保局進行的水質檢測，包括上游瑞芳區均符合標準。市民若有購水、清洗水塔等狀況，請保全相關憑據，交由市府協助後續求償事宜。

民眾不滿留言「沒買水跟修水塔的人是只能自認倒霉嗎？！連日生活種種的不便請問找誰求償？」、「一副事不關己的樣子！換區長吧！市長本人來淡水道歉，不要怕被罵一直躲在市府裡」、「都2025年都在AI時代 ，還有停水停五天的事發生，被打回遠古時代生活感；每天都要找水用，還一直抓不準水來的時間，一直騙！直接說停五天還不會被罵這麼慘，每天都在說等一下水就來，到後面才知道問題這麼多，就開始裝死裝聾作啞」、「補償只能申請這兩個？ 你也真是夠了！」、「淡水區區長可以拔掉了」、「真是爛政府，天災不來，來人禍」。

淡水區長陳怡君。（圖／翻攝自淡水區公所、金色淡水～）

另，民眾也不滿在「淡水區公所、金色淡水～」粉專憤怒留言，「要求淡水區長出面說明：停水時間人在那裡，做了什麼事情」、「不用舉證，造成3、4天的生活不便，不能洗澡感覺很髒、不能沖馬桶、要去外面吃食。直接一户補多少撥款就行」、「要災民自己一筆一筆去找發票出來？那我不就還要感謝你們的施捨？夠了」。

「看來就是沒被用選票教訓過，才這麼皮」、「這他Ｘ是什麼補償？弄得人家精神都快崩潰了，每天都期待回家會有水，他Ｘ回家又要出門找旅館睡！在說有小朋友或老人的更不方便….」、「太麻煩了吧，為什麼不能直接每戶扣，誰能拿出證明我就問，排洗澡就已經夠累人了！」



家住淡水的獸醫病理學專家李淑慧也撰文《淡水68小時停水的省思：當一座城市渴了，政府是否真正聽見？》她提到，新北市政府與淡水區服務團隊之間的資訊斷層，像一道突如其來的堤防破口——不是水淹上來，而是責任沉下去。

這次的停水讓人不禁思考：如果淡水區長是民選的，會不會不一樣？也許會更積極搶時間、爭取資源；也許會更用力站在居民前面，而不是站在報告後面。因為民選帶來的是直接的承擔、直接的回應，也是一種「你不好，我就換人」的監督力量。

