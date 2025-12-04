淡水大停水只補償買水和馬達？市府致歉：申請表單已加開「其他」欄位

淡北道路施工挖破自來水管線，造成新北市淡水區大停水，新北市議員鄭宇恩今（4）日指出市府停水補償竟然只有補償「買水＋馬達」，新北市府上午回應已加開「其他」欄位避免誤解，包含店家營業損失等都納入賠償。圖為新北市長侯友宜3日說明。（柯毓庭攝）

淡北道路施工挖破自來水管線，造成新北市淡水區大停水，新北市議員鄭宇恩今（4）日指出市府停水補償竟然只有補償「買水＋馬達」，新北市府上午回應已加開「其他」欄位避免誤解，包含店家營業損失等都納入賠償。

鄭宇恩指出，市府線上表單針對「營業損失」、「外宿費用」、「餐飲費用」等欄位都沒有給予補償，復水期間被汙染導致需要清洗更換的水塔、濾芯也無法補助，並指摘新北市府淡水部分地區直到昨天都還在停水，但新北市府停水補助卻只到2日。

廣告 廣告

市府對此回應，店家營業損失部分，昨日侯友宜已公開說明將由新北市政府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。

市府說明，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用兩項憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民亦可提出。淡水區公所專責窗口將與市民說明，線上表單已加開「其他」欄位避免誤解。

市府表示，再次對造成淡水市民朋友生活不便，表達歉意。

更多中時新聞網報導

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝

兄弟姊妹、祖父母特留分 恐取消

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門