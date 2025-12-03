淡水大停水多天侯友宜在幹嘛？他抓：還在新北耶誕城

淡水因新北市府委託廠商挖破管線，大停水五日，新北市長侯友宜在耶誕城活動。 圖：新北市政府官網

[Newtalk新聞] 新北市政府的淡北道路工程於上週四誤挖地下自來水幹管，導致淡水區數萬戶停水4天，新北市長侯友宜在過程中幾乎神隱，淡水區長陳怡君不知所云的回答雙雙引爆民怨。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，新北市長侯友宜整個團隊進入「卸任冬眠期」。淡水 10 萬人大停水，暴露出新北市府的執政災難。

張育萌表示，挖爆淡北自來水幹道的廠商，是「新北市新工處」委託。廠商也很不簡單，上週四，直接挖爆關渡橋旁 1000 mm的送水管線。這條管深埋在地下 8 公尺，挖破的點位又是在管線接頭，超難修。

張育萌回溯，自來水公司連夜搶修 48 小時。主動設 25 站臨時供水站，加開 12 台水車日夜不間斷，來回補水給民眾裝回家用。6.2 萬戶淡水居民沒水用，10 萬人的災難級大停水上演中。侯友宜到第三天才終於現身。卻是帶著社會局長李美珍、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文、勞工局長陳瑞嘉、文化局長張䕒育、經發局長盛筱蓉到新北耶誕城，搞個「幸福城市耶誕盛典」記者會。

張育萌吐槽，整座市府搭上「耶誕城」失速列車，好像不講「耶誕城」就不會執政一樣。就連停水當天，淡水區公所還邀請市民週一參加「耶誕趴」。居民直接怒嗆「耶誕節要不要乾脆改成潑水節算了？」

張育萌指出，淡水居民已經停水 70 個小時，很多海都的居民，馬桶不敢沖、吃飯也要跑到紅樹林站去。躲了一整個週末，淡水區長陳怡君週一才醒，但竟然說，「這次停水期間，民眾反映最多的問題就是『生活無水可用』」。將廢話講得理直氣壯。

他指出，侯友宜執政8年，派陳怡君當過永和區長、新店區長。今年，才把她派到淡水當區長。結果，身為淡水的區長，陳怡君竟然親口講出「大家共同訴求都是『要快點復水』」。停水邁入 80 小時，淡水區公所才公告可以到市民活動中心盥洗。但要自己帶沐浴用品，而且盥洗只開放早上 8 點 30 分到中午 12 點整。只有中午前可以洗澡，讓他不禁納悶，「是要居民向公司或學校請假洗澡嗎？」直到傍晚 5 點 10 分，終於開放活動中心和幾間海景飯店，可以讓民眾洗澡，又嚴格限制每人只能洗 15 分鐘。

社群平台上上許多淡水人反應已經接水接到快發瘋，提水桶來回跑變成日常，還自嘲「都快練出核心肌群」。侯友宜終於開金口宣布「連續 3 天，居民可以到淡水區公所陳情」。市府團隊貼出一份「陳情申請表單」，說是體恤無法到現場陳情的民眾。表單內容除了申請人姓名、地址和停水里別外，又要民眾填上「水費通知單上的水號」。



張育萌指出，侯友宜像是良心發現，向市民承諾「停水住戶將依實際停水日數比例折減水費」；但事實上，自來水公司的營業規章本來就有規定，停水超過一天，基本費就會按照停水天數扣減；如果停水超過 3 天，除了扣基本費，也會扣用水費。重點是，自來水公司會「直接從水費單扣減」，居民不需要額外申請。

最後，張育萌總結，新北市府委外廠商把管線挖爆，台水連夜搶救、議員和里長電話接到手軟。從頭到尾，新北市府除了跑去耶誕城，什麼都沒做。

大酸侯友宜從頭到尾都有「不在場證明」。

