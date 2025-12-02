淡水大停水惹民怨 陳偉杰提案制定「新北市停水災害補助自治條例」 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市淡北道路施工誤挖自來水管，導致6萬多戶停水逾3天，民怨四起，店家無法做生意更是損失慘重。新北市議員陳偉杰2日表示，為避免日後類似情事發生導致民眾苦不堪言，他提案制定「新北市停水災害補助自治條例」以保障市民權益。

新北市議員陳偉杰提案制定「新北市停水災害補助自治條例」以保障市民權益。（圖/新北市議員陳偉杰提供）

陳偉杰指出，淡水大停水導致民眾生活極度不便、觀旅餐飲業者損失慘重，現有法規僅將單純「停水」被視為公用事業（如自來水公司）履約問題，多以「扣減水費」處理，毫無實質助益。

陳偉杰表示，「新北市停水災害補助自治條例」不同於自來水法現有相關賠償規定，強調此為「慰問金」或「生活扶助」性質，而非損害賠償，屬地方自治之社會福利範疇。其他重點內容包含草案第三條設定「連續48小時」且「非計畫性」門檻，能排除一般旱災限水（通常是供5停2，且為計畫性），將補助鎖定在管線破裂、水源汙染或其他不可歸責於用戶原因等突發重大事件。草案第五條補助金額由主管機關視停水影響範圍、持續時間及財政狀況核定之，不得低於新台幣五萬元整。