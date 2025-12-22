淡水大停水損失破千萬 陳偉杰跨局處檢討後續補償進度

248251222a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

淡水日前發生大規模停水事件，引發民眾生活與營業損失，新北市議員陳偉杰日前召開跨局處協調會，邀集工務局、水利局、法制局、主計處、社會局、民政局等單位首長，共同針對停水後續補助、賠償機制、責任歸屬與制度修補進行全面討論，強調市府必須正面回應民眾期待，不能只留下一句道歉。

會中，工務局說明，目前民眾填報損失案件累計達2334件，申請內容涵蓋營業損失、設備毀損與生活支出，初步估算金額已達上千萬元。相關單位表示，只要提出佐證資料，補償審認將採較寬鬆標準，補償金來源傾向先由工程廠商估驗款處理，至於實際責任分擔，後續將交由第三方公正單位鑑定，預計一月中旬完成釐清。

水利局也坦承，此次復水過程確有異常情況，後續將與自來水公司全面檢討通報、搶修與復水流程，並研議制度調整方向，避免相同狀況再度發生。

陳偉杰在會議中提出多項要求，指出停水屬可預防人為疏失，不能讓民眾自行承擔風險。而針對法制面，他要求法制局在第三方鑑定結果出爐後，立即啟動代位求償程序，且對相關工程單位與自來水公司依法追究責任。財務面部分，他也要求主計處檢討現行作法，未來應先行編列災害補助經費，不應等責任全數釐清才啟動補助，避免民眾長時間苦等。

陳偉杰強調，停水對家庭與商家造成實質衝擊，制度若無法即時支撐，只會加深民怨。「新北市停水災害補助自治條例」目前正在議會等待排程，他將在審查過程中與跨黨派議員充分討論，緊盯每個環節，爭取建立明確補助依據，讓受影響居民獲得合理保障，替淡水居民把公道討回來。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

