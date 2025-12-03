淡水大停水有補償！買水、水塔馬達修繕12/10前洽區公所

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府施作的淡北道路工程11月27日不慎挖破地下自來水管線，造成淡水區6萬6000多戶停水多日，市府今天公布補償方案，除了台灣自來水公司提供水費減免，民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用等憑證，透過線上表單申請補助，或直接前往淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10日(週三)。

新北市副市長朱惕之表示，考量地區持續發展及未來規劃，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

廣告 廣告

朱惕之指出，淡水地區輸水幹管目前僅2條，因此市府建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

誤挖水管釀淡水大停水多日 台水：僅剩少數大樓還卡空氣

淡水停水多天補償 台水：下期帳單自動扣減4天基本、用水費

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

