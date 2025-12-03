淡水大停水民怨炸 陳偉杰批新北市府失能：提案補助每戶5萬元
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
針對淡水大停水期間所產生的民怨，新北市議員陳偉杰深表歉意與自責，指出這場於11月27日因淡北道路施工導致的管線破裂事件，從原訂11月30日上午2點復水，卻一再拖延至當日下午5點後才陸續恢復，數萬居民被迫經歷數日無水生活。陳偉杰連續多日奔走，痛批市府應變失能。
陳偉杰表示，經工務局與自來水公司回覆證實，此次淡水停水事件源於施工導致管線破損，搶修期間又遭遇無法預期的地下水湧出並夾帶土方崩落，導致工程進度嚴重落後。工區現場因湧水及土石崩落，儘管新工處緊急增打鋼版樁補強，切除與接管作業仍因工安考量多次延期，導致原預期復水時間因此一再跳票，引發民眾極度焦慮與不滿。
自來水公司後續說明，是為避免後續漏水疑慮，切割口仍需補強並增加一口切割，以致通水期程延遲。停水期間民怨排山倒海，大學城商圈等多家店家拉下鐵門，居民疲憊、煩燥與怨恨情緒瀰漫。高地與大型社區仍未完全復水，許多家庭面臨廚房堆滿碗盤、環境惡臭、堆積衣物無法清洗的窘境，甚至有家長因無法確定補水品質來泡奶粉而苦惱。
陳偉杰團隊緊急協調在地多家飯店與旅館等業者，提供沙崙、油車、大庄、崁頂里民及其他受影響民眾免費洗漱空間，並開放活動中心浴室至深夜。服務處也協調鄰近八里、石門、三芝等區域，緊急支援23座水塔，並調度20台水車機動補水，確保25處臨時供水站持續運作，盡力減輕民眾等待的不便。
據了解，儘管新北市長侯友宜已公開表示，自來水公司將依停水日數比例折減水費，並要求區公所設立窗口受理財物及營業損失等訴求，由承包商啟動保險機制，然此補償方案激發了受災戶的強烈不滿。陳偉杰嚴正指出，市府此種僅要求民眾自行登記損失的作法，根本無法彌補實際損害，他要求鄉親務必保留所有因停水造成額外開銷的收據與證明，以防賠償過程遭市府卸責。
陳偉杰表示，他對市府的應變徹底失去信心，在1日議會公開質問觀旅局、環保局、民政局、社會局、法制局等局處應變遲緩與協調能力不足，並質問市府為何不立即評估停班停課的可能。他強調，市府應正視民眾困境，並立即檢討圖資管理與應變流程的系統性問題。
陳偉杰更向法制局喊話，強調市府必須對事件全盤究責，要求釐清工程與管理責任、啟動國家賠償與代位求償的評估。他除要求新北市副市長陳純敬督促各局處動起來，並質疑觀旅局對協調旅館業者協助受災民眾洗漱一事並不熟悉。
在賠償機制上，陳偉杰要求法制局針對民眾因停水跑去住旅館、在外洗澡等額外費用，提供一套專屬求償機制。法制局回應指出，目前已配合相關規定，針對受災戶採取個案協助，後續將會同相關機關彙整資料，從法務角度提供協助，以釐清責任。對此，陳純敬承諾，將會針對議員所提資訊不透明等問題，要求各單位合力修正，並承諾會以最快的速度研議彙整最新資訊，提供給淡水鄉親。
為了從根本上保障災民權益，陳偉杰在停水第6天提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，條例主張針對非計畫性施工造成連續停水達48小時以上且影響基本生活者，每戶應補助金額不得低於50000元。他承諾將在議會據理力爭，確保市府未來對待市民的態度，不再僅憑機率或怠惰而輕輕放下。
照片來源：新北議員陳偉杰服務處提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
河濱科技執法再增5處杜絕違規 新北高灘處：2026年2/20起開罰
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 2
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力直逼輕颱！「15縣市」強風恐達8級 外出注意
中央氣象署於今（2）日晚間發布強風特報，預測從今晚起至明晚，台灣北部及東北部地區將面臨強風挑戰。受東北季風增強影響，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個縣市，將出現平均風速達6級以上或陣風可達8級的情況。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話