淡水大停水民怨炸 陳偉杰批新北市府失能：提案補助每戶5萬元

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對淡水大停水期間所產生的民怨，新北市議員陳偉杰深表歉意與自責，指出這場於11月27日因淡北道路施工導致的管線破裂事件，從原訂11月30日上午2點復水，卻一再拖延至當日下午5點後才陸續恢復，數萬居民被迫經歷數日無水生活。陳偉杰連續多日奔走，痛批市府應變失能。

陳偉杰表示，經工務局與自來水公司回覆證實，此次淡水停水事件源於施工導致管線破損，搶修期間又遭遇無法預期的地下水湧出並夾帶土方崩落，導致工程進度嚴重落後。工區現場因湧水及土石崩落，儘管新工處緊急增打鋼版樁補強，切除與接管作業仍因工安考量多次延期，導致原預期復水時間因此一再跳票，引發民眾極度焦慮與不滿。

自來水公司後續說明，是為避免後續漏水疑慮，切割口仍需補強並增加一口切割，以致通水期程延遲。停水期間民怨排山倒海，大學城商圈等多家店家拉下鐵門，居民疲憊、煩燥與怨恨情緒瀰漫。高地與大型社區仍未完全復水，許多家庭面臨廚房堆滿碗盤、環境惡臭、堆積衣物無法清洗的窘境，甚至有家長因無法確定補水品質來泡奶粉而苦惱。

陳偉杰團隊緊急協調在地多家飯店與旅館等業者，提供沙崙、油車、大庄、崁頂里民及其他受影響民眾免費洗漱空間，並開放活動中心浴室至深夜。服務處也協調鄰近八里、石門、三芝等區域，緊急支援23座水塔，並調度20台水車機動補水，確保25處臨時供水站持續運作，盡力減輕民眾等待的不便。

據了解，儘管新北市長侯友宜已公開表示，自來水公司將依停水日數比例折減水費，並要求區公所設立窗口受理財物及營業損失等訴求，由承包商啟動保險機制，然此補償方案激發了受災戶的強烈不滿。陳偉杰嚴正指出，市府此種僅要求民眾自行登記損失的作法，根本無法彌補實際損害，他要求鄉親務必保留所有因停水造成額外開銷的收據與證明，以防賠償過程遭市府卸責。

陳偉杰表示，他對市府的應變徹底失去信心，在1日議會公開質問觀旅局、環保局、民政局、社會局、法制局等局處應變遲緩與協調能力不足，並質問市府為何不立即評估停班停課的可能。他強調，市府應正視民眾困境，並立即檢討圖資管理與應變流程的系統性問題。

陳偉杰更向法制局喊話，強調市府必須對事件全盤究責，要求釐清工程與管理責任、啟動國家賠償與代位求償的評估。他除要求新北市副市長陳純敬督促各局處動起來，並質疑觀旅局對協調旅館業者協助受災民眾洗漱一事並不熟悉。

在賠償機制上，陳偉杰要求法制局針對民眾因停水跑去住旅館、在外洗澡等額外費用，提供一套專屬求償機制。法制局回應指出，目前已配合相關規定，針對受災戶採取個案協助，後續將會同相關機關彙整資料，從法務角度提供協助，以釐清責任。對此，陳純敬承諾，將會針對議員所提資訊不透明等問題，要求各單位合力修正，並承諾會以最快的速度研議彙整最新資訊，提供給淡水鄉親。

為了從根本上保障災民權益，陳偉杰在停水第6天提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，條例主張針對非計畫性施工造成連續停水達48小時以上且影響基本生活者，每戶應補助金額不得低於50000元。他承諾將在議會據理力爭，確保市府未來對待市民的態度，不再僅憑機率或怠惰而輕輕放下。

