淡水大停水第4天！部分地區還沒水 侯友宜：研議補償

新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）





新北市淡水區因淡北道路施工不慎挖破自來水管，自11月28日中午起爆發大規模停水，影響16里、約6.2萬戶，截至今（1日）上午6時，仍有許多民眾抱怨無水可用，對此，新北市長侯友宜說明了原因。

11月27日工程團隊在淡北道路主線高架橋P20基樁挖掘時鑽破管線，自來水公司公告，自28日中午12時至30日上午2時淡水部分地區將停水，不過恢復供水時間卻一再延後，今日進入停水第4天，仍有許多民眾無水可用。

台灣自來水公司第一區管理處表示，破損管線位於關渡橋旁、約8公尺深處，損壞點位於接頭位置。現場湧水不斷流入並夾帶大量土方，使抽水與換管作業無法持續，施工安全堪慮，團隊曾一度全面撤離，導致修復進度延宕。

新北市工務局昨日前往現場了解，自來水公司原預估昨日下午可陸續恢復供水，但截至今日清晨6時，仍有住戶完全無水可用。

新北市長侯友宜今日表示，淡水地區自來水接管作業已於昨日完成，但至今晨僅約8成地區恢復正常用水。經了解是因自來水公司為確保管線安全正進行「緩慢加壓」，水公司已派員巡迴操作、調整各區閥栓，以加速供水速度。

針對民眾生活受到嚴重影響，侯友宜指出，市府與區公所啟動3項應變措施：首先，臨時供水站將維持供應不撤收，並以最快速度調度水車補水；其次，已與自來水公司研商補償機制，同時協調淡北道路工程廠商啟動保險處理；最後，承包商須依約負起責任，市府將檢討裁罰事宜。

