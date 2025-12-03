淡水大停水第6天！學童段考、店家重創 議員籲「文明很脆弱」

淡水區崁頂里長海洋都心社區截至12月2日晚間大部分社區仍無水，新北工務局派遣水車將水「直接灌水塔」。（崁頂里長吳庭岳提供／張鎧乙新北傳真）

淡水大停水延燒第6天，數千戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創。面對漫長等待、取水難、補償慢的亂象，藍綠議員罕見同聲批評市府機制不足，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

國民黨議員陳偉杰3日發文表示，日前中午的淡江大學外北新路182巷大學城商圈，本該人聲鼎沸的街區卻整排鐵門緊閉，宛如空城。到了深夜，仍可見居民排隊等待水車，隊伍一眼望不見尾。有人無奈抱怨家中孩子正要段考，作息大受影響；有人因多日無法洗澡，只能忍受身心不適，甚至被外地同事揶揄。

對有嬰幼兒的家庭而言，困境更為嚴峻。泡奶需用安心水源，但鄰近店家的瓶裝水早已售罄；補水站的水又難以確認品質，多半僅能用來沖馬桶。社群上更充斥著求救與抱怨，不少人為了減少如廁次數，只敢少吃少喝，家中惡臭難耐，堆積的衣物也無法清洗。

陳偉杰連日奔走協調飯店提供盥洗，但他說，面對疲憊、煩躁的居民，曾想說些安慰話語卻礙於情緒氛圍「話又收了回去」。服務處同仁在搬運物資時，更突然遭路人怒罵「選恁有三小路用」，讓他直言「文明其實很脆弱」，更反問：「或許民眾說得沒錯？」

陳批評，市府提出的措施如「全面檢討流程」、「停水天數扣減水費」、「研議增設入水管」等，對居民而言不是立即解方，反讓人感到荒謬或被敷衍。他因此提出《新北市停水災害補助自治條例》草案，主張若非因公告性停水，而因天災、管線破裂等不可歸責因素造成居民連續停水超過48小時，且臨時供水無法滿足基本需求時，每戶補助不得低於5萬元，盼能建立具體且有尊嚴的災害補助制度。

而民進黨議員鄭宇恩3日則從第一線公布復水進度，包括新興里書香大第、加州社區局部、長頸鹿社區與新市鎮海洋都心1～3期等社區。有的社區雖已「咻咻咻進水中」，但仍有數千戶尚未回復正常供水。她主張，市府除了配合自來水公司的水費減免外，應研議每戶至少500元的定額補償，並針對商家營業損失另設專案補助，避免災害責任轉嫁到民眾身上。

