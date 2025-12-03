淡水大停水補償啟動 新北市府提2建議促台水提升韌性

248251203a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜今（3）日針對淡水地區長期停水，以及汐止地區基隆河水源污染2起水務事件提出說明。侯友宜表示，市府已要求淡北道路施工廠商立即啟動對淡水受災民眾的補償機制，同時也針對淡水地區自來水備援系統不足的問題，向台水公司提出具體改善建議，以因應當地快速增長的人口需求。

針對淡水停水善後事宜，新北市府已協調施工廠商啟動補償。淡水區公所已設立專責窗口接受民眾申請，並同步提供網路線上表單，收件截止時間將延長至12月10日。對於營業損失的賠償，市府要求廠商必須採一對一專案個案賠償，若有必要，市府也將提供代位求償服務，全力保障受損民眾權益。

侯友宜指出，本次淡水大停水暴露了當地自來水備援系統的脆弱性，強化備援能力已是刻不容緩。市府已正式向台灣自來水公司提出2大建議：第一，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管的可行性；第二，要求淡水地區應增設容量達5萬噸以上的配水池，以大幅提升供水韌性。

此外，針對基隆河水源遭受污染，連帶影響汐止地區用水安全的事件，侯友宜說明，目前汐止地區透過北水處的水源調度，供水維持正常。環保局已同步進行水質檢測，包括上游瑞芳區的水源檢測結果均符合標準，市民無須過度擔憂。

照片來源：新北市政府提供

