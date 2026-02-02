淡水大停水補償發錢了！領取時間、地點、應備文件一次看

新北市新工處針對去年淡水大停水受災，受理2334件申請補償並全數審核完畢，今（2）日發送簡訊通知審核結果，並提醒符合優先補償對象的民眾本月4日起至13日止，可依規定至淡水區公所，或以郵寄方式提送憑證領取補償。（資料照）

新北市新工處針對去年淡水大停水受災，受理2334件申請補償並全數審核完畢，今（2）日發送簡訊通知審核結果，並提醒符合優先補償對象的民眾本月4日起至13日止，可依規定至淡水區公所，或以郵寄方式提送憑證領取補償。另為協助受影響用戶，台灣自來水公司將主動辦理水費減免一個月，於後續帳單扣抵水費。

新工處指出，去年11月底淡北道路工程施作時不慎挖破自來水管線，造成淡水大範圍停水，市府受理2334件民眾陳情與請求補償申請，針對「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項基本民生用水需求列為優先補償，並於今日發送簡訊通知審核結果。

（新北市府提供）

新工處表示，補償資格、申請方式及應備文件等資訊，同步公布於新北市政府、淡北道路及淡水區公所官方網站，民眾可事先上網查詢相關資訊並備妥應備文件，以利一次完成申請，避免重複往返；若有疑問，也可撥打服務電話或親至淡水區公所服務窗口，將有專人提供說明與協助。

新工處指出，符合優先補償資格的民眾，請依申請地址所在里別，分別於2月4日至8日、2月9日至13日，攜帶發票或收據、身分證影本、水號資料、印章等文件，至淡水區公所填寫申請書領取補償，受理時間為每日上午8時至晚上7時。

為便利民眾提送資料，市府提供線上版本，也可至淡北道路官網下載申請書，填寫後附上匯款帳戶影本，於2月13日前郵寄（郵戳為憑)至新北市政府新建工程處（地址：新北市樹林區樹新路40-7號6樓），匯款領取補償。

新工處提醒，審核結果顯示不符合優先補償資格者，可能原因包括填寫資訊錯誤、水號不在台灣自來水公司提供的停水範圍，或申請項目未包含優先補償項目。民眾可於每日（周一到周日）上午8：30至下午5：30，撥打(02)2502-6055、(02)2502-6057、(02)2502-6170服務電話洽詢。

新工處表示，民眾若有申請「購買水」、「馬達維修或更換」、「盥洗費」等3項優先補償以外的項目，市府已委託第三方公正單位釐清責任，預計3月底提出鑑定結果後，將請應負責單位再與民眾協調。

新工處提醒，請民眾認明淡北道路官方網站(https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/)，政府不會主動透過簡訊或通訊軟體提供連結網址要求登記，也不會致電要求轉帳或索取個人金融資料，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。如接獲可疑電話或訊息務必透過官方管道查證，並立刻撥打165反詐騙專線，共同防範詐騙，確保自身權益。

