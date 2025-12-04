淡水大停水補償縮水？ 議員鄭宇恩批侯友宜承諾跳票

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天，引發民怨。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。(記者林正堃攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡北道路工程失誤引發淡水地區長達139小時大停水，6萬多戶居民與商家受影響，新北市議員鄭宇恩今(4日)表示，市府雖宣布啟動停水補償，但實際申請表單內容卻遭批與市長侯友宜承諾不符，民眾無法填報營業損失、外宿與餐飲等實支費用，僅剩買水與水塔馬達維修可申請，怒批侯別甩鍋並履行承諾，別讓停水補償淪為民眾看得到吃不到的空頭支票。對此，市府回應，再次對造成淡水市民朋友生活不便，表達歉意。

鄭宇恩指出，歷經最高139小時的停水，終於有時間能好好了解停水補償，殊不知打開表單，多日無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」欄位；因沒水無法洗澡被迫外宿的居民，看不到「外宿費用」選項；停水期間無法煮飯，也無處可填「餐飲費用」；復水期間因污染水塔與濾心的住戶，更無法比照基隆實施的「水塔清洗與濾心更換」補助。

鄭宇恩表示，目前市府提供的補償項目僅限於「買水」與「維修水塔馬達」可以請求主張，與市長先前「擴大補償」的說法出現落差。申請程序也讓租屋族與外籍生陷入困境，因須填寫水費帳單水號，但這些受影響者並非戶名本人，無法申請。

鄭宇恩也說，最無奈的是，在市府眼裡，淡水停水只到2日，3日大批水車、里長們奔走，都不知道是在忙什麼？直呼「侯市長，我們好不容易度過了最辛苦的停水日子，拜託您行行好，別甩鍋承包廠商的保險公司，市府可以先把補償送到市民手上，再跟廠商來求償。履行您在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票。」

新北市府表示，店家營業損失部分，昨日侯友宜已公開說明將由市府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。

另外，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用兩項憑據，為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民也可提出。淡水區公所專責窗口將與市民說明，線上表單已加開「其他」欄位避免誤解。

