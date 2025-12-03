淡水大停水誰該負責？ 侯友宜：一定追究廠商責任「一對一協調賠償」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市淡北道路工程於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水6萬多戶無水可用，直到本週才陸續恢復供水，停水期間不但嚴重影響民生，更造成商家損失。新北市長侯友宜今（3）日受訪時重申，他會追究廠商的責任，也責成淡水區公所設立窗口同時在線上受理民眾損失。

侯友宜強調，因為每個個案狀況難免不一樣，他已要求廠商一對一給予協調，若協調後未賠償，市府會以代位求償的方式，來要求廠商一定要盡到責任。

侯友宜表示，事發第一時間，市府就立即趕到現場緊急搶救，也要求台水到現場，當然這施工非常非常的困難，因為管線深達9米底下，尤其在施工的過程中碰上挑戰，所以時間上就會比較久。侯友宜也說明，這條管線是淡水的主要幹線，所以在送水後端的住戶，就需比較長時間恢復。

侯友宜進一步指出，淡水只有一個主幹道、沒有備援的幹管，就會造成這樣嚴重的情況；例如這次在供水的末端，需要兩三天才能把水注滿；未來淡海新市政還要開發，配水池夠不夠用就是未來要解決的問題。



