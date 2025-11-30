淡水大停水逾48小時「6萬戶受影響」 里長怒：不是天災是人禍

淡水居民30日一早排隊接水。（圖／報系資料照）

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，27日晚間起爆發大停水，至30日中午仍有大批住戶無水可用，逾6萬戶生活全面受影響。由於破損點湧出大量地下水，搶修進度一再延宕，原訂30日凌晨完工，卻因坍方事故被迫撤離，延後至少12小時，居民提水排隊人龍從社區外綿延到巷口。多位里長受訪痛批，此次不是天災，「分明是人禍」，盼中央、地方改善供水韌性並增派水車協助。

記者在淡水多處補水點看到，居民扶老攜幼排隊取水，有人用嬰兒推車載水桶，有人拎著鍋子、寶特瓶前來盛接；水車一到，民眾立刻蜂擁而上，里長們也緊急協助搬水、維持秩序。

崁頂里里長吳庭岳表示，當淡北道路工程團隊挖破水管後，崁頂里從28日中午起便全面停水，「到30日中午，已經48小時以上沒水，社區水塔都乾了，居民反彈非常大。」

吳庭岳指出，這次停水讓整個里「日常生活完全停擺」，不少家庭無法煮飯、清潔，連最基本的沖馬桶都困難。他說，第一時間已通知各社區儲水，也向台水要求增設補水站，目前里內共設置8處補水點，再加上巡迴水車，但仍無法完全滿足需求。他無奈表示：「現在只有7台水車在巡迴，而且取水也很困難，真的希望民眾再耐心一些。」並呼籲未來工程單位務必掌握圖資，「不要再挖斷水管，讓大家可以順利用水。」

鄧公里里長邱美津表示，第一批停水時，鄧公里原本還有水，但她心知肚明，「因為我們是山坡地，減壓後一定跟著沒水。」果然停水時間拉長，高地住戶成為最後一批恢復的區域。

邱美津說，有里民已連續2天吃泡麵度日，還有人半夜提著水桶趕往水車排隊，「連沖馬桶都沒有水，真的很辛苦。」她強調，這次屬非天災，「明明就是施工挖斷造成的人禍」。邱建議，中央與台水應檢討供水配置，包括平地及山坡地是否應分層、分壓供水，「否則每次出事，最先沒水、最後復水的永遠是高地里民。」

