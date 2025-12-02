淡水大停水 台水補償方案 挨批補不了

淡北道路工程鑽破自來水管線，導致淡水區超過6.2萬戶停水逾4天，台灣自來水公司2日宣布從寬認定，全區一律按4天補償基本費與用水費；部分高地社區2日晚間仍未能復水，居民不滿直言：「我們最早停水、最晚復水，是最大受害者。」新北市長侯友宜表示，一定追究廠商疏失。

淡北道路工程於11月27日施工時意外鑽破自來水管，16里、約6.2萬戶生活陷入停擺。台水公司持續搶修並陸續復水，但高地與管末地區水壓不足，直到2日凌晨6時才正式恢復管網供水。

台水發言人武經文表示，本次停水範圍大、時間長，公司將從寬認定，統一以4天計算扣減基本費與用水費，並主動辦理補償。

位於高地的崁頂里海洋都心社區王姓居民無奈說，社區自上周五起完全無水，我們在最尾端，別人都復水了，我們8個水塔全空的，怎麼補？要補滿要幾十噸，根本不可能。他痛批，「跟我說補4天水費？加起來不到100元，但我這幾天要買水、借地方洗澡，還有抽水馬桶臭到不行，這補得了嗎？」

他更批施工單位未完善監測，「挖到水管卻說圖紙不對，把責任推來推去，自來水公司被罵，但他們至少在努力補；施工單位到現在連道歉都沒有。」

民進黨議員鄭宇恩指出，雖然台水2日清晨宣布全區復水，但仍有零星社區未進水，需要排除內管問題並通報台水查修。

國民黨議員陳偉杰表示，多個大型社區因水塔容量大，復水後仍需要時間補足水位，居民短期內可能仍會感覺「沒水或水濁」。後續將追究工程與管理責任、要求合理補償。

崁頂里長吳庭岳證實，截至2日中午部分社區仍無水，原因是高地水壓不足導致水塔無法進水。他向消防局及台水爭取派遣水車「直接灌水塔」，希望能讓居民早日恢復正常用水。