淡水大停水！新北市補償方案出爐惹眾怒 議員轟：別開空頭支票

即時中心／潘柏廷報導

淡北道路工程因承包商不慎挖破地下8公尺深的自來水管，造成6.6萬戶長達139小時的大停水，使得民眾怨聲載道；新北市長侯友宜原承諾會受理民眾登記訴求，包含如財物、營業損失或外宿費用等賠償事宜，但昨（3）日方案出爐卻只有補助民眾買水、水塔馬達空轉修繕費用。對此，民進黨新北市議員鄭宇恩今（4）日在臉書喊話，「履行您在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票」。

鄭宇恩今日在臉書表示，半個淡水、6萬多戶住戶，歷經最高139小時的停水，終於有時間能好好了解停水補償，殊不知打開表單，卻無從下手：好幾天無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」的欄位；因為沒水洗澡外宿的市民，找不到填寫「外宿費用」的欄位；因為沒水無法煮飯的鄉親，也沒有填寫「餐飲費用」的欄位；因為復水期間汙染了水塔、濾心的鄉親，更無法比照基隆給予「水塔清洗、濾心更換」的補助。

接著，鄭宇恩提到，各位淡水鄉親停水這幾天用上的貓砂，當然也不在補償範圍。只能就買水和維修水塔馬達可以請求主張，「要求填寫水費通知單上的水號，那租屋族、外籍生，因為沒有水被迫增加的開銷，他們該怎麼請領？」。

她進一步指出，最無奈的是，原來在新北市政府眼裡，淡水停水只到12月2日，那昨天大批水車、里長們奔走，都不知道是在忙什麼？

因此，鄭宇恩向侯友宜喊話，好不容易度過了最辛苦的停水日子，拜託侯友宜行行好，別甩鍋承包廠商的保險公司，市府可以先把補償送到市民手上，再跟廠商來求償，「履行您在社群上的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票」。

對此，新北市政府回應，店家營業損失部分，昨日侯友宜已公開說明將由新北市政府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。

另，就「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中購買水、水塔馬達空轉修繕費用之兩項憑據，市府宣稱為「包括但不限於」，其他損失支出憑據，市民亦可提出。淡水區公所專責窗口將與市民說明，線上表單已加開「其他」欄位避免誤解。





