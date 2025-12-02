「淡水大停水」檢討聲浪延燒 侯友宜說重話：一定追究廠商疏失的責任

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市淡北道路工程於11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水6萬多戶一度停水，嚴重影響市民日常生活。新北市長侯友宜今（2）日受訪時更說重話，一定會追究廠商疏失的責任，絕不允許這樣嚴重錯誤再發生。

侯友宜表示，一定會追究廠商疏失的責任，市府已經設立窗口，受理民眾在這一部分的求償；侯友宜強調，他一定會確保市民朋友的權益，同時也要求不管是這一次的施作廠商以及市府團隊，都要詳細去檢視每一個步驟，從檢視的過程當中，絕對不允許再有這樣疏失、錯誤的事情發生，新北市會全力地把我們這一次廠商的責任，也會透過法制單位來給予追究。

針對廚餘養豬政策，侯友宜則表態，中央、地方應共同攜手合作，來防止非洲豬瘟再度發生，所以新北市一定配合中央，在廚餘的轉型過程當中，全力地防範，希望未來非洲豬瘟不再起。



