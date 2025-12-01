淡水大停水4天引民怨！新北開罰包商 設陳情窗口減免水費

新工處派員在淡水區公所受理陳情案件。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水區因淡北道路施工鑽破自來水管。從上（11）月27日開始，發生大規模停水事件，目前仍在持續搶修中，今天（1日）上午仍有不少民眾抱怨無水可用，新北市府如今也正式提出相關處置作為，將立即啟動處理應變機制，自來水公司按照停水日數折減水費，市府並設立窗口統一受理陳情案件，依契約開罰顧問公司及承包商，後續檢討釐清責任後將再追究相關責任。

新北市工務局指出，淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，施工承包廠商鑽破深埋地下8公尺的自來水管，影響淡水區16個里、共計6萬6443戶，停水時間約72小時。

新北市府團隊事發後立即會同自來水公司日夜搶修，直到昨天（30日）傍晚5時許才搶修完畢恢復供水，但自來水公司確保管線安全緩慢加壓，部分末端及高地區用戶尚未復水，水公司目前持續輸送水。

新北工務局致歉，此次施工事故造成淡水地區大規模停水，停水期間造成居民生活不便深感抱歉，自來水公司會按照實際停水日數比例折減水費。

工務局也將協調包商啟動保險機制，新工處從今天（1日）下午1時起，連續3天在淡水區公所設置統一窗口受理民眾陳情訴求，包含財物相關損失等，視釐清相關責任後將對外說明。

最後，工務局也指出，依照《施工安全衛生管理作業要點》相關規定罰處顧問公司與承包商，並盡速釐清事故原因與責任，依約追究責任。

施工團隊進行置換管線作業。。（圖／翻攝畫面）

