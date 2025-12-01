淡水大停水4天！新北市府：折減水費

新北市長侯友宜。（圖／翻攝自侯友宜臉書）





新北市淡水區因淡北道路施工挖損自來水管，自11月28日中午起發生大規模停水，影響16里、約6.2萬戶。雖然搶修持續進行，但今（1）日上午仍有許多居民反映完全無水可用，新北市長侯友宜也就延後復水的原因作出說明，補償方案曝光。

事故起於11月27日，工程團隊在進行淡北道路高架橋基樁挖掘時意外鑽破地下管線，自來水公司原公告將停水至11月30日清晨。但受破管位置深、湧水夾帶土方等因素影響，修復進度多次延後，停水時間也跟著拉長。

廣告 廣告

侯友宜今日表示，淡水地區接管作業雖已完成，但因自來水公司採取「緩慢加壓」方式避免再度破管，造成淡水居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前約8成住戶恢復供水。他指出，水公司正巡迴調整各區閥栓，以加速剩餘地區的供水回復。

侯友宜宣布市府與區公所啟動三項應變措施，包括維持所有臨時供水站不撤收、持續調派水車補水；與自來水公司研商補償方案並協調工程廠商啟動保險程序；以及依照契約檢討承包商責任與裁罰。

新北市政府進一步說明，自來水公司將依實際停水天數比例折減水費，以減輕停水戶負擔；此外，工程團隊自今日下午起連續三天在淡水區公所設置專門窗口，統一受理居民提出的各項陳情。

更多東森新聞報導

台南人快儲水！明起大停水39小時 32萬戶受影響

淡水大停水第4天！部分地區還沒水 侯友宜：研議補償

快儲水！明6縣市一早停水 時間範圍曝光

