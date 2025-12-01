淡水大停水48小時 議員怒批市府：螺絲鬆了

淡北道路工程施作時不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致新北市淡水區約6.2萬戶停水超過48小時。轄區四名議員不分黨派齊轟市府「螺絲鬆了」，要求除了賠償、建立機制避免類似事件再發生之外，市府更要檢討發生停水後的應變措施。（柯毓庭攝）

淡北道路工程施作時不慎鑽破深埋8公尺處的自來水管，導致新北市淡水區約6.2萬戶停水超過48小時。轄區四名議員不分黨派齊轟市府「螺絲鬆了」，要求除了賠償、建立機制避免類似事件再發生之外，市府更要檢討發生停水後的應變措施。

民進黨籍議員鄭宇恩指出，市府到現在責任還是沒有講清楚，應變措施也沒有做好，里長都在抱怨水車聯繫不上，認為承包廠商啟動理賠機制，但居然還要住戶自己申請，要求市府應該啟用第二預備金，希望定額賠償500元，營業店家另外開放額外補助，強調「造成居民非常大困擾，因為人為疏失」，怎麼避免發生要明確建立SOP。

廣告 廣告

無黨籍議員蔡錦賢則表示，居民都把里長罵到臭頭，強調管線挖到有時候難避免，發生這樣事情三天三夜公務人員在那邊都沒辦法走，因為那邊管線很多、很難挖，自來水供水管線多半埋在比較上面，所以一挖就挖到自來水管，但一定要要求廠商賠償，也希望包商施工要注意，不能說開挖才來不及。

國民黨籍議員陳偉杰指出，淡水真的停水停很久，當地民代都疲於奔命，到現在都還有地方沒有復水，若水還不能來，水車是否能持續供應，也要讓大家知道，希望市府務必讓民眾知道準確的復水時間。他也指摘市府局處不清楚狀況、還有兩個里要到凌晨才能完全供水，兩個里卻只有安排兩個活動中心提供盥洗設備，「拜託整個市府都要動起來」。

國民黨籍議員陳家琪則說，一件讓人很生氣的事情是市府第一時間有掌握停水範圍廣、停水時間拖到48小時以上，卻沒有跨局處啟動聯繫，地方區公所也應該要聯繫設置臨時應變場所，直批「你們真的螺絲掉滿地」，強調施工包商從去年到現在已經發生三次重大事故，責任一定要追究，另外淡北道路距離施工落成也還有4年多，要求要檢討問題，也希望不要再發生類似事件。

工務局長馮兆麟回應，水已在漸漸恢復，剩下末端兩個高處的里還沒復水，承包商在施工前有圖資核對、試挖，也有拿儀器測量，測出兩條一米的地下自來水管相對位置，其中一條年初已經牽管，但第二條測量位置與現況有誤差，原本評估打樁不會影響，但實際上作業下去還是打到了，會再跟專家討論如何精進相關作為。

更多中時新聞網報導

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路

Ozone佳辰獻第一次 樂喊駕照不是雞腿換的

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌